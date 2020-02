¿Qué pasó?

Durante la mañana de este sábado, el Ministro de Vivienda, Cristian Monckeberg, fue encarado por una persona cuando realizaba una actividad en Quinta Normal.

¿Cómo ocurrió el hecho?

La situación ocurrió cuando el jefe de cartera se encontraba realizando un punto de prensa, el que tenía como fin comunicar sobre la entrega de más de 3.800 subsidios DS1 a familias de la Región Metropolitana.

Sin embargo, cuando hacía sus declaraciones, fue emplazado por un asistente, quien le manifestó su molestia por los "altos precios" de las casas y departamentos al momento de querer comprar, incluso, pese a tener un subsidio habitacional.

"La mayoría de la gente queda esperando hasta dos años, queda haciendo prórroga, porque no encontramos casas de hasta 1.400 UF. ¿Por qué no pueden ver que las constructoras hagan casas de hasta 1.400 UF? Porque no sacan nada con darnos subsidio, si no hay casas para comprar... En en la realidad uno quiere pedir un crédito hipotecario y no te lo dan. Nadie gana $1.500.000... Es un tongo, una falacia lo que están haciendo. Nos ilusionamos por años y ustedes se hacen los lesos", señaló el hombre.

Ante esto, el jefe de cartera sostuvo que "hay diferencia de topes de vivienda. No podemos entregar subsidios para que las viviendas sean ilimitadas... Efctivamente hay más necesidad de casas o departamentos que las que existen, por eso el subsidio dura dos años".