¿Qué pasó?

Luego que una paciente llegara hasta el SAPU de Quilicura con síntomas de coronavirus, ésta fue trasladada hasta el Hospital San José, donde se descartó que se tratara de un caso sospechoso, luego que se activaran los protocolos correspondientes.

"Se siguieron todos los protocolos"

A través de un comunicado de la municipalidad de Quilicura, informaron que se trataba de una paciente que llegó hasta el SAPU Rodrigo Rojas De Negri, que “manifestó presentar síntomas de coronavirus, por lo que para resguardar su salud y la de todos los funcionarios presentes, se siguieron todos los protocolos estipulados por el Ministerio de Salud y se efectuó el traslado hasta el Hospital San José para atención y confirmación de diagnóstico”.

Además, se agregó que “desde el Ministerio de Salud se informó que la paciente no presenta coronavirus”, e hicieron un llamado a "la tranquilidad de todas y todos los quilicuranos y no generar alarma colectiva a través de distintas redes sociales ante informaciones no confirmadas".

En tanto, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, a través de su cuenta de Twitter, explicó que “el paciente del Hospital San José, no corresponde a un sospechoso de coronavirus. Falsa alarma”.