¿Qué pasó?

El lunes se conoció la noticia de que Karina Bobadilla, una joven chilena de 22 años había sido asesinada en Brasil tras ser apuñalada.

La familia se enteró de la noticia mediante mensajes de Facebook que le enviaron ciudadanos brasileños para avisar que habían encontrado herida a la joven, quien luego de ser auxiliada perdió la vida al interior de un centro asistencial.

Cómo enfrentó la familia esta noticia

Su tío materno, Jorge Chat, se refirió a este acontecimiento en representación de la familia. “Yo no podía creer que era ella” aseguró, ya que según sus palabras los familiares de Karina habían mantenido contacto con ella desde que salió del país, y les contaba que todo iba bien.

Su llegada a Brasil

Karina se fue después de cumplir 20 años en busca de cumplir sus sueños y uno de ellos era conocer Brasil haciendo lo que más le gustaba, “siempre tuvo tendencia al arte callejero, al malabarismo” señaló Chat.

Tras su salida llegó directamente a Perú, desde su llegada mantuvo contacto constante con su familia, según su tío ella habría tenido una pareja en este país, “después ella nos informó que había terminado con él” y que se iría sola a Brasil.

Estando ahí tuvieron contacto con ella desde que llegó hasta el 27 de abril, pero el día sábado perdieron contacto. Fue ahí cuando Jorge comenzó a recibir solicitudes de mensajes de personas en Brasil que le intentaban dar la mala noticia, “eso fue tremendo”.

En cuanto al autor confeso del crimen, comenta no saber cómo habían ocurrido los hechos, “no sé si la conoció en algún carrete, o si era un psicópata que tenía planificado este evento, o fue algo amoroso y ella no quiso, no sabemos”

Además, asegura que la familia está haciendo el papeleo para poder repatriar a Karina y así poder despedirla, “mi madre ayer fue al consulado de santiago para hacer los trámites”.

Aclaración

Finalmente, el tío de la joven quiso aclarar que Rita Ormeño quién se ha proclamado madre de la joven fallecida, no sería su madre biológica ni adoptiva, “la mamá de mi sobrina se llama Patricia Chat y es mi hermana”, aclara que Ormeño sólo la habría recibido un tiempo en su casa cuando Karina fue a vivir a Talca