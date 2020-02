¿Qué pasó?

Este martes el joven de 18 años que fue golpeado por funcionarios de Carabineros en la comuna de Puente Alto entregó su testimonio a la Fiscalía Sur.

La situación ocurrida el pasado miércoles 29 de enero fue captada por cámaras de seguridad, que muestran la agresión que sufrió Matías Soto Ramos y que le costó la baja a siete uniformados.

La declaración de Matías

Según consignó La Tercera, Matías relató que cerca de las 19:00 horas "fui con mis amigos Carla y Bastián a una manifestación pacífica que se realizaba en las afueras del Metro Protectora de la Infancia en homenaje al hincha del Colo Colo que asesinaron".

De acuerdo a su testimonio, todo habría transcurrido de forma normal, hasta que a las 20:15 horas llegó Carabineros. "Eran entre 30 y 40 funcionarios, quienes llegaron en retenes policiales. Aparecieron por avenida Concha y Toro desde el norte y el sur. Rodearon la manifestación y comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas y gas pimienta. La gente comenzó a escapar por la calle Ángel Pimentel hacia el oriente y al poniente", aseguró.

Escapando de Carabineros

El estudiante, de segundo año de Ingeniería Mecánica en Inacap, declaró que fue en ese momento que perdió de vista a sus amigos y comenzó a correr al poniente, y luego de avanzar dos cuadras se detuvo esperando que Carabineros se retirara del sector.

"Pasaron unos minutos y caminé por calle Nemesio Vicuña en dirección a calle San Hugo. Por calle San Hugo caminé hasta Avenida Concha y Toro, de ahí miré hacia la estación de Metro Protectora de la Infancia y vi que aún estaban los furgones de Carabineros en el lugar. En un momento Carabineros comenzó a avanzar hacia donde estábamos, algunos carabineros iban caminando, otros en retenes, nos rodearon por todos lados y nuevamente comenzaron a disparar".

Tras esto, el joven declaró que volvieron a correr por la calle San Hugo hacia el oriente, cuando tres furgones policiales comenzaron a seguirlos. "Mientras iba corriendo también vi que mi amiga Carla iba corriendo y desde las ventanas de los furgones Carabineros disparaba con pistolas de aire comprimido hacia las personas que íbamos corriendo", contó Matías.

La agresión

Soto relató que de los furgones bajaron carabineros que empezaron a perseguirlos, de los cuales no logró escapar.

"Un carabinero me agarró del cuello e intentó subirme a un retén, yo opuse resistencia, no lo golpeé, solo forcejé con él. Como no pudo subirme al retén, me tiró al suelo y comenzó a pegarme patadas en diferentes partes del cuerpo y en la cabeza. Llegaron alrededor de ocho carabineros, quienes también empezaron a patearme y a golpearme con lumas. Uno de los carabineros en un momento dijo 'dejen de pegarle, si ya está muerto'", detalló.

Respecto a quiénes lo agredieron, indicó que "los carabineros que me golpearon vestían de Fuerzas Especiales, no llevaba identificación visible, eran de la 38° Comisaría de Puente Alto, ya que eso decían los retenes en los cuales se movilizaban”.

La ayuda

Matías aseguró que luego que los uniformados se retiraron del lugar, él quedó tirado en el suelo, hasta que una señora, que era vecina del sector, le preguntó cómo estaba. "Yo como pude me paré, estaba aturdido, veía todo negro", recordó.

Además, señaló que más tarde llegó gente de la Cruz Roja y que otro vecino lo llevó en auto al SAPU Manuel Villaseca, "donde me diagnosticaron múltiples contusiones en zona dorsal y fractura costal izquierda".