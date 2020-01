Autoridades aclaran falla en Hospital Barros Luco que obligó a doctores a operar sin luz

¿Qué pasó?

El pasado jueves el Colegio Médico denunció que funcionarios del Hospital Barros Luco debieron terminar una operación con la ayuda de linternas de sus celulares tras un corte de luz en el establecimiento.

La mediática situación estuvo acompañada de las declaraciones que aseguraban una falla transversal en la salud pública, lo que evidencia la falta de insumos médicos y físicos en el lugar.

El Secretario Nacional del Colegio Médico, Dr. José Miguel Bernucci, señaló que “tenemos tremendo hospitales que están muy envejecidos, la mayoría de los nuevos hospitales que se han construido son para reponer infraestructura antigua, y por lo tanto estamos muy al debe en camas y muy al debe en estructura física”.

Respuesta de las autoridades

La Directora del Hospital Barros Luco, Gisella Castiglione, aseguró que “no fue una causa externa, por eso el equipo electrógeno no se activó, no es que estuviera malo, si no que fue a causa de una transmisión interna a nuestro circuito de electricidad”.

Por su parte, el Subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga confirmó que “los generadores están funcionando, si uno los prende, los generadores funcionan. Lo que no funciona es la activación automática cuando se produce un corte”.

Además, la empresa Enel, publicó un comunicado en el que se desmarcó de la responsabilidad de esta falla en el suministro eléctrico, ya que según sus registros, al recibir el aviso del problema, los técnicos acudieron al lugar resolviendo que se trataba de una falla interna, ya que el servicio estaba funcionando normalmente.