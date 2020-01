Colegio Médico denuncia que médicos del H. Barros Luco operaron con linternas por corte de luz

View this post on Instagram

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siche, denunció que tras un corte de luz en el Hospital Barros Luco, los equipos de salud tuvieron que terminar una cirugía utilizando las linternas de sus celulares, ya que los grupos electrógenos no se activaron automáticamente como corresponde. En ese sentido, el subsecretario de Salud, Arturo Zúñiga, aseguró que tomaron conocimiento de la situación y agregó que "los pacientes no sufrieron ninguna alteración y obviamente el caso más difícil fue el del que estaba en cirugía, pero los médicos que estaban realizando la cirugía dieron las garantías para poder continuarla y el paciente se encuentra hoy en recuperación”. (📷: Imagen referencial)