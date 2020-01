Von Baer y paridad en proceso constituyente: "El mecanismo de la Cámara es mentiroso"

¿Qué pasó?

La senadora UDI, Ena von Baer, se refirió a la polémica generada por la norma de paridad en el proceso constituyente, que tuvo su más reciente capítulo al jornada del miércoles cuando el Senado rechazó y envió de regreso a la Cámara de Diputados tanto el proyecto de Chile Vamos como el de la Cámara, que tiene su origen en la oposición.

En entrevista con radio Infinita, la parlamentaria dijo que “la ganancia política de la oposición es decir que estamos contra la paridad”.

¿Qué dijo von Baer?

Para la senadora, la discusión por la fórmula para garantizar paridad supone “buscar la fórmula que mejor te lleve a meta generando la menor distorsión”. En ese sentido, criticó la propuesta que defiende la oposición por considerarlo engañoso.

“Mi preocupación más grande por la fórmula de la Cámara es que le dices a la gente que vote por la persona, pero al día siguiente, por el mecanismo de corrección, el voto por esa persona no se respeta. Imaginate al día siguiente el Servel explicando esta situación al día siguiente. Me parece preocupante porque esta no es la elección de concejales parlamentarios, estamos hablando de la constituyente.

“Tú le estás diciendo a la gente que va a votar por la persona, pero no le vas respetar ese voto, entonces la gente se va a sentir engañada al día siguiente, por eso el mecanismo de la Cámara es un mecanismo mentiroso”, agregó.

¿Qué dijo sobre la propuesta de Chile Vamos?

Von Baer sostuvo sobre la propuesta de Chile Vamos: "No inventamos la rueda, lo que hicimos fue copiar un mecanismo que está en otros países del mundo, específicamente en España y Alemania. Lo que tu haces es poner mujer-hombre-mujer-hombre en una lista que se llama cebra, la que se organiza de manera vertical y horizontal. Las personas votan por la lista".

Agregó que “se dice que en Chile no estamos acostumbrado a votar por la lista, eso es falso. En Chile nuestro sistema es proporcional y en todos los sistemas así votas por la lista porque se acumulan los votos. Si no fuera así, no tendríamos electos parlamentarios con el 1% de los votos. Es un voto más bien programático”.