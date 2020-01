Hamilton: El Congreso no está para tratar a la ciudadanía como niños y darle órdenes

¿Qué pasó?

Este lunes se presentó oficialmente el “Partido por la Dignidad”, liderado por una de las víctimas de Fernando Karadima, James Hamilton, y que contó con el apoyo de figuras como, el músico Claudio Narea y la periodista María Olivia Mönckeberg. Al respecto, Hamilton señaló que tiene fines instrumentales relacionados con el proceso constituyente.

En entrevista con el programa Ahora es cuando de radio Infinita, además realizó una dura crítica al Congreso y su labor en el marco de la crisis social, acusando

¿Qué dijo sobre Congreso?

Hamilton comentó que existe un divorcio total entre el Congreso y las demandas ciudadanas. “El Congreso está al servicio de los ciudadanos no para tratarlos como niños chicos y darles indicaciones y órdenes”, expuso

Además sostuvo: “Chile no se merece que con esa demanda ciudadana venga un Congreso que tiene una representatividad bajo cero casi (...) a decirles lo qué tienen que hacer, cuando lo único que se ha visto en gran parte de los partidos y de nuestros congresistas, es que hay corrupción. Chile quiere acuerdos, quiere una política sin abusos y con ética”.

"Somos comunes y silvestres"

El líder del partido señaló que es un espacio alternativo y una opción para habilitar la participación en el proceso constitucional. “(Los miembros) van a estar en el partido hasta que se elija una nueva Constitución, en ese momento el partido será libre de elegir su destino”, comentó.

Junto con esto, explicó que hay posiciones diversas. “(Buscamos) representar a aquellos que están en contra y a aquellos que están a favor, eso es democracia. No se hace estando todos de acuerdo, porque eso es militarizar y robotizar, lo que se hace es tener un espacio donde las diferentes visiones puedan de alguna manera entenderse, no destruirse, buscar puntos de encuentro”, afirmó.

Según Hamilton, la bases del partido exigen un estándar mínimo a sus futuros miembros. “Que no le haya robado a nadie, no haber tenido temas de corrupción. Nadie pide que sean perfectos (...) No tenemos todas las respuestas, estamos recién formándonos. Somos comunes y silvestres, pero tenemos las ganas”, afirmó.