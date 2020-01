Cinco carabineros resultan heridos con perdigones tras ataque a comisaría en Peñalolén

View this post on Instagram

Cinco carabineros resultaron con heridas de perdigones luego de un ataque registrado este martes en la subcomisaría del sector de Lo Hermida, comuna de #Peñalolén. Los incidentes comenzaron pasada la medianoche, cuando una cantidad no determinada de sujetos llegó hasta la subcomisaría para lanzar objetos contundentes y fuegos artificiales. Sin embargo, cerca de las 2:00 horas comenzaron a disparar armamento de fuego, por el que los funcionarios resultaron heridos. Según informaron, cuatro de los funcionarios resultaron lesionados en sus extremidades inferiores, mientras que el quinto fue herido en su rostro.