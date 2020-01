Investigan posible caso de bala loca en Bajos de Mena: Menor de 10 meses está grave

View this post on Instagram

La Brigada de Homicidios de la #PDI ndaga el caso de una menor de 10 meses que fue herida en el abdomen producto de posible 'bala loca' en el sector Bajos de Mena, en #PuenteAlto. El hecho ocurrió durante la noche del domingo cuando la madre paseaba en coche a la menor. Llegando a su casa, a mujer escuchó un ruido y posteriormente su hija comenzó a llorar. Al revisarla, se percató que tenía una herida en el abdomen. Durante la jornada, la menor será intervenida quirúrgicamente en el Hospital Sótero del Río, donde se mantiene internada grave, aunque fuera de riesgo vital. Tanto la PDI como la Fiscalía realizan las pericias para determinar el origen del proyectil, que al parecer, habría avanzado cerca de un kilómetro.