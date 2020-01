Huelgas de hambre, acusaciones cruzadas y dinero perdido: Las relaciones "al rojo" en Codelco

El lunes, la minera estatal Codelco ingresó una querella en contra de quienes resulten responsables por el delito de estafa y, en paralelo, solicitó el desafuero de 20 dirigentes de diferentes sindicatos al interior de la compañía. Todo, luego de detectar sobreprecios en los contratos de seguros de vida de los trabajadores.

Según datos entregados por la propia cuprífera, entre 2005 y 2018, se produjo un fraude por un total de 20 millones de dólares a través de contratos firmados por la empresa Gestión y Servicio (GyC), que intermediaba entre los trabajadores y la aseguradora Chilena Consolidada.

Sin embargo, esta última acción por parte de las autoridades de la empresa está lejos de ser lo único que ocurre al interior de la compañía, pues las relaciones con los trabajadores desde hace meses se encuentran tensas producto de los despidos masivos de la minera.

En paralelo, son varios los sindicatos de Codelco que denuncian múltiples incumplimientos a los contratos colectivos firmados con la empresa.

El siguiente es un resumen de las posturas de ambas partes:

Codelco

Una auditoría realizada en enero por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) detectó que la contratación de las pólizas de seguros por parte de los sindicatos 1,2 y 3 de los yacimientos Chuquicamata y Radomiro Tomic "no responde al principio de eficiencia en el uso de los recursos del Estado, pudiendo ser cuestionable la transparencia de los procesos y el accionar de los funcionarios que participaron en ellos".

Tras realizar una cotización con otras aseguradoras, Codelco asegura que los valores pactados por los trabajadores con Chilena Consolidada eran un 68% más altos que el mercado.

En detalle, la cuprífera asegura que GyS habría recibido pagos por US$ 4,43 millones durante once años de servicios. Paralelamente, señalan que esta empresa realizó pagos por US$ 920 mil y US$1,69 millones a los sindicatos 2 y 3 de Chuquicamata, respectivamente.

Por todo lo anterior, la minera solicitó el desafuero de 20 dirigentes sindicales, entre los que se encuentran Hernán Guerrero, Miguel López, Héctor Rocco, Armando Silva y los presidentes de los sindicatos 1, 2 y 3 de Chuquicamata: Cecilia González, Liliana Ugarte y Rolando Milla.

Trabajadores

Para los trabajadores, estas acusaciones son una "cortina de humo" que intentaría esconder problemas más graves que se desarrollarían al interior de la empresa. No obstante, valoran el interés de las autoridades por realizar auditorías a contratos firmados. Algo que, según señalan, solicitaban desde hace tiempo.

En este sentido, los trabajadores solicitaron que se realice un proceso similar respecto de todas las licitaciones de contratos, adjudicaciones directas, abastecimiento, contratos con terceros, proyectos estructurales y de desarrollo.

"Es importante indicar que los tres procesos de licitación auditados, siempre fueron conocidos y autorizados por los ejecutivos de Codelco Chuquicamata, incluso el actual Gerente de Recursos Humanos Luis Galdames, quien visó los tres últimos procesos", señalan los sindicatos de Chuquicamata respecto a la contratación de seguros de vida en un comunicado oficial.

En relación a los supuestos incumplimientos por parte de la empresa de obligaciones emanadas de los contratos colectivos, los trabajadores recordaron a la empresa que se encuentran movilizados por una serie de decisiones que se han adoptado sin su participación.

De hecho, desde el pasado 9 de enero representantes de los sindicatos 1, 2, 3, 5 y Minero de Chuquicamata se mantienen en huelga de hambre en el edificio corporativo de Codelco en Calama.

Según los movilizados, existe un "un clima de indiferencia ante las necesidades de los trabajadores, falta de diálogo efectivo, ante la ausencia del Gerente General que delega en el Gerente de Recursos Humanos todas las decisiones importantes, adoptándolas sin consulta alguna a los Dirigentes Sindicales, violentando con ello el Contrato Colectivo, la Carta Anexa, las Actas de Acuerdo y palabra empeñada".

Los motivos de los trabajadores para mantenerse en huelga de hambre: