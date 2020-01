Marcelo Díaz tras salir del PS: "No basta con la adhesión emocional para ser parte de un partido"

¿Qué pasó?

En Meganoticias Plus Prime, el diputado y exmilitante del Partido Socialista, Marcelo Díaz, se refirió a su renuncia a la colectividad, comentó qué futuro le ve al PS y abordó la resolución del CNTV que podría dejarlo sin un espacio en televisión abierta para el plebiscito sobre una Nueva Constitución.

¿Qué dijo el parlamentario?

"Mi renuncia tiene que ver con que no basta la adhesión emocional para ser parte de un partido político, tiene que haber una comunidad de propósito y hoy día siento que no es el partido donde me siento concordante con su propósito", expresó el exmilitante, que ahora trabaja desde la llamada "Plataforma Socialista", espacio crítico del socialismo chileno en la actualidad.

Díaz aprovechó de descartar que su salida del PS tuviera relación con algún roce con el actual timonel del partido, Álvaro Elizalde. "Yo lo venía meditando desde hace mucho tiempo, hay ciertamente la intención de generar la idea de que este es un conflicto personal cuando no lo es", afirmó. Aunque también aclaró que tiene profundas diferencias políticas con el también exministro de Michelle Bachelet.

"Hubo debilidades para apoyar a la Presidenta Bachelet"

El entrevistado se mostró crítico de la representatividad del PS, aún más, considerando el desencanto ciudadano con la política, agravado durante el estallido social. "Durante los Gobiernos de la Concertación, la incapacidad de empujar algunas de las reformas, porque las reglas del juego estaban viciadas, quizás fueron debilitando esa fuerza transformadora, de cambio, que tiene que tener un partido que se define como socialista", declaró Díaz.

"Hubo en la coalición y en el partido, debilidades para apoyar a la Presidenta. Artículos cotidianos de antiguos militantes del partido, destacados dirigentes que después devinieron en empresarios, como Óscar Guillermo Garretón, que no perdía oportunidad en criticarla, otros destacados miembros de directorios de empresas públicas, como Fernando Bustamante y otros más, la declaración famosa de que la nueva constitución y la asamblea constituyente es fumar opio", añadió.

"El PS debe ubicar su domicilio político desde la izquierda"

Consultado por sus declaraciones en relación a que el PS debía buscar entendimientos con el Frente Amplio y el Partido Comunista, el entrevistado comentó que: "el Partido Socialista tenía el deber de ubicar su domicilio político real, que es desde la izquierda, y desde ahí articular un movimiento progresista, pero en torno a una agenda compartida".

"Cuando yo digo que el Partido Socialista debe apostar por entendimientos con las fuerzas progresistas en torno a un programa, y hablo del Frente Amplio, eso no descarta un entendimiento con el PPD, no descarta un entendimiento incluso con la DC si fuera en torno a una agenda compartida", agregó Díaz.

"No tengo ninguna necesidad de participar de la franja"

Luego que este martes el Consejo Nacional de Televisión resolviera que podrán participar de la franja "sólo quienes hayan renunciado a la militancia de un partido (...) hasta un año antes de la promulgación de la reforma que habilita el plebiscito", el parlamentario señaló que "no tengo ninguna necesidad de participar de la franja, no creo que eso sea una exigencia y una necesidad fundamental".

Sin embargo, cuestionó la decisión del CNTV, diciendo que "me parece que habían mecanismos factibles para que la sociedad civil tuviera espacio en la franja, era perfectamente posible. Si hay una crisis de la política, que sólo los partidos puedan transmitir mensajes en una franja que tiene un fuerte componente ciudadano, me parece un despropósito".