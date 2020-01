Teleférico de Iquique a Alto Hospicio: Conoce el nuevo proyecto que se inaugurará el 2024

¿Qué pasó?

El nuevo gran proyecto de la Región de Tarapacá, pretende trasladar a tres mil pasajeros por hora y reducir los tiempos de viaje de los habitantes de Alto Hospicio e Iquique. El teleférico, que está en su primera fase, transportará a los pasajeros a una velocidad de 6 metros por segundo y espera mejorar la conectividad entre ambas comunas.

¿Cuándo estará listo?

Según la Estrella de Iquique, la obra tiene un valor de US$85 millones y se licitará a partir del 2022. Sin embargo el seremi de la región de Tarapacá, Patricio Altermatt, asegura que se está trabajando para adelantar a 2021 la realización del anteproyecto.

La iniciativa que está en carpeta desde el 2017, fue recién levantado nuevamente en marzo del año pasado, cuando comenzó a trabajarse en la iniciativa.

Comienza en @MopTarapaca reunión informativa sobre avances de la iniciativa privada para el proyecto de implementación de un teleférico Iquique - Alto Hospicio, que mejorará la conectividad entre ambas comunas.

Proyecto considera desarrollo de estudios hasta nivel de anteproyecto pic.twitter.com/uaf77rxmfG — Seremi MOP Tarapacá (@MopTarapaca) January 7, 2020

Futuras estaciones

En esta fase, el proyecto baraja cuatro alternativas de trayecto. La primera de ellas conectaría a la estación Los Cóndores con El Boro y El Pampino. La segunda, pretende pasar por Los Cóndores, Nuevo Rodoviario y El Pampino. Mientras que la tercera alternativa comenzaría en Los Cóndores, pasaría por El Boro y finalizaría en Nuevo Rodomiro. Finalmente la cuarta opción solo considera un recorrido directo desde Los Cóndores hasta El Pampino.

Otros proyectos

Sumado al proyecto del teleférico Bicentenario en Santiago y el de Valparaíso, se espera que el de Alto Hospicio sea el tercer proyecto que se construya de este tipo en el país.

Según Altermatt, este sería similar a el conocido teleférico de Río de Janeiro en Brasil. “Se ha estudiado el sistema de teleférico de Medellín, Colombia, el de Río de Janeiro, el de La Paz con El Alto. Sería similar al de Río. Este proyecto ha estado enfocado a una línea que no pase por lugares no habitados, para no meterse con ese lío que encarece el proyecto”, declaró el titular de la seremi de Tarapacá para La Estrella de Iquique.