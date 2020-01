Proyecto de ley busca que pasajes aéreos puedan ser transferidos a terceros

¿Qué pasó?

El diputado Miguel Ángel Calisto presentó un proyecto de ley que busca modificar el Código Aeronáutico, para establecer que los pasajes aéreos que hayan sido comprados puedan ser traspasados a un tercero que el dueño del ticket determine.

"Esto significa que, si por alguna situación una persona no puede usar el pasaje que compró con su dinero, exista la posibilidad que pueda vender, regalar o transferir este boleto a otra persona y así no perder el dinero. Uno, cuando paga, es dueño de su pasaje, entonces es incomprensible que no se pueda hacer uso de este como uno estime conveniente", manifestó a Diario Financiero el parlamentario de la Democracia Cristiana.

Calisto indicó que la situación responde a una problemática que presentan por lo general los habitantes de regiones extremas como Aysén y Magallanes, "donde el único medio de movilización son las líneas aéreas. A esto se suman otros abusos, como por ejemplo, cuando hay retrasos en los vuelos y los pasajeros terminan perdiendo las conexiones o cuando de un momento a otro se suspende un vuelo y la aerolínea no responde ni indemniza".

¿Cuáles serían los plazos para cambiar el pasaje?

El proyecto presentado por el parlamentario establece que el dueño del ticket pueda endosarlo hasta cuatro horas antes del vuelo, para así responder a la actual normativa que el diputado califica de abusiva.

"Hoy en día existen tarifas más caras que te permiten flexibilidad en los pasajes. Esto es parte del sistema de abusos por parte de las líneas aérea, tal como sucede además con la sobreventa, que le permite ganar más plata a estas empresas. Las aerolíneas tienen un negocio redondo con la venta de pasajes", agregó.