Coloma y opción rechazo a nueva Constitución: "Ha ido subiendo en Chile casi como la espuma"

Desbordes y rechazos en RN a nueva Constitución: "La verdad es que no me siento solo"

¿Qué pasó?

Este jueves senadores de la UDI fueron a La Moneda para solicitar urgencia a los proyectos de ley que aumentan penas para delitos cometidos contra Carabineros. En ese contexto, el senador Juan Antonio Coloma, se refirió a la opción rechazo de una nueva Constitución por parte del oficialismo, señalando dicha alternativa “ha ido subiendo en Chile casi como la espuma”.

¿Qué dijo?

Al respecto el senador manifestó: “Nosotros vemos con harto entusiasmo que la opción de rechazo ha ido subiendo en Chile casi como la espuma. No por algo, empieza ya la campaña del terror de quienes piensan que hay que aprobarlo, diciendo falsamente que si gana el rechazo podría haber actos de violencia”.

En ese mismo sentido, hizo un llamado "a la calma, a la tranquilidad, es una opción legítima, por eso va sumando mucha fuerza en los partidos, pero sobre todo en los independientes. Así que nosotros esperamos la próxima semana tener comandos conjuntos, trabajar una misma línea”.

"Lo importante es no hacer Chile de nuevo"

Coloma agregó: "Coincidimos en que lo importante es no hacer Chile de nuevo como pretenden los que están hoy al mando de aprobar la Constitución, porque los que están mandando, no nos perdamos, es la voz de la calle, el Frente Amplio, ellos son los que están imponiendo sus reglas, ellos quieren partir de cero, con página en blanco, hacer Chile de nuevo, yo creo que Chile se puede mejorar a partir de lo que hay , pero no tiene por qué partir de nuevo”.

Situación de RN

Acerca de la situación de Renovación Nacional, en que ocho senadores manifestaron que votarán por el rechazo de una nueva Constitución, acto que se ha interpretado como que están dejando solo a Mario Desbordes, Coloma indicó: “Yo creo que es un tema que tendrán que abordarlo ellos, tal como los resolvemos nosotros, ellos tienen que verlo y creo que son legítimas las posiciones”.

Sobre lo mismo, Jacqueline Van Rysselberghe, expresó una opinión similar: “Nosotros somo súper respetuosos de la autonomía y de las dinámicas internas de cada partido, por lo tanto, en relación a eso y como lo ha dicho Desbordes, es un tema que los incumbe a ellos y que tendrán que ver la forma de cómo lo administran”.