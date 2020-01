Directora del Demre no descarta rendir la PSU en recintos militares y dice que no renunciará

¿Qué pasó?

Luego que el rector de la Universidad del Desarrollo, Federico Valdés, propusiera que quienes no pudieron rendir las pruebas pendientes de la PSU lo hicieran en recintos militares, la directora del Demre, Leonor Varas, no descartó dicha opción.

¿Qué dijo?

Al respecto, señaló a La Tercera que “no podemos aplicar una prueba en los mismos tipos de locales. Necesitamos que alguien a otro nivel nos ayude a conseguir otros locales. El Gobierno, otras instituciones”.

En cuanto a utilizar otros recintos, como los militares, manifestó: “Yo creo que hay que barajarlos todos y dar la opción. Hoy los estudiantes han estado sometidos a tal nivel de incertidumbre y estrés, que tiene que parar. Tiene que haber opciones, de manera que al que le importa más rendir en tranquilidad y que no le importa qué recinto es, que vaya ahí. El que dice que me va a afectar que sea un recinto militar porque tengo una historia, le tenemos que buscar otro”.

Asimismo, aseveró que “hoy necesitamos pensar en que los estudiantes puedan terminar su proceso en las condiciones que tenemos, no en condiciones ideales. Lo mejor que podamos hacer. Y para eso, efectivamente necesitamos ayuda”.

“Yo creo que vamos a tener mucha ayuda de las instituciones porque antes de esta rendición, tuve un apoyo enorme de instituciones que menos se esperaría, como los CFT o universidad privadas que están fuera del sistema único de admisión”, puntualizó.

Posible renuncia

Frente a la posibilidad de dejar el cargo, Varas indicó que no lo hará “de ninguna manera” y que “sería extremadamente irresponsable. Esto hay que terminarlo. Era muy difícil, sabíamos que era muy difícil, y esto hay que terminarlo bien. En ningún momento me he sentido abandonada. Me he sentido cansada, pero no abandonada”.

Cuestionamientos a la seguridad

Por otro lado, frente a los cuestionamientos ante la falta de seguridad para que los postulantes rindieran las pruebas, Varas explicó que “no nos interesaba el desalojo porque, si se producía un hecho así en un colegio, eso iba a invalidar la aplicación de la prueba en ese colegio”.

“Nuestras medidas tenían que ver con un control civil de la situación, que yo creo que sí funcionó. Todo el traslado del material, el acopio, estábamos amenazados en todos los puntos, y en los colegios sabíamos que iban a haber manifestaciones, pero pensamos que la solidaridad iba a imperar en los colegios”, aseguró.