Cubillos y opción de no realizar PSU de Historia: "El CRUCh y el Demre deben tomar la decisión"

¿Qué pasó?

En entrevista con Meganoticias Prime, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, se refirió a la situación actual que vive el proceso de admisión universitaria, luego de que muchos estudiantes no hayan podido rendir algunas o todas las Pruebas de Selección Universitaria (PSU), debido a las manifestaciones realizadas en contra el proceso.

¿Qué dijo la ministra?

Respecto a la filtración de la PSU de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, señaló que: "hemos pedido al Demre que inicie una completa investigación y fiscalización para conocer qué protocolos pueden haber fallado, cómo se filtró esa prueba y se ejerzan las responsabilidades".

"Para quienes tienen que dar las pruebas de Matemática y de Lenguaje porque no la pudieron dar por hechos de violencia, el Demre tenía presupuestado que hubiera jóvenes que no la pudieran dar en situaciones normales, por lo tanto tienen una prueba susceptible de ser tomada", explicó.

"Con respecto a Historia ahí es distinto, porque como no la dio ninguno de los estudiantes y no se dio por filtración, es el CRUCh junto con el Demre quienes tienen que tomar la decisión de si esa prueba se repite o esa prueba no se toma", agregó.

En ese sentido indicó que: "hoy día lo que han dicho algunos de los rectores es que una de las fórmulas que pueden ellos explorar es que las universidades puedan en el corto plazo informar nuevas ponderaciones sin considerar la prueba de Historia. Lo otro es asignar una fecha nueva para tomar la pruebas de Historia por completo".

"Ataque a la institucionalidad"

Cubillos sostuvo que: "aquí el tema no es sólo un tema de orden público, que si bien se pudo controlar para que más de 200 mil jóvenes pudieran dar la prueba con normalidad, yo creo que esto es parte de un proceso que estamos viviendo como país".

"Aquí lo que hay es un ataque la institucionalidad, y el ataque que se ha hecho a la PSU es parte de ese ataque a la institucionalidad que estamos viviendo en distintos ámbitos", precisó.

"Cuando yo veía en los últimos días a políticos de izquierda que condenaban, y por suerte, que se fuera impedir por la violencia a un joven ejercer su derecho a la PSU, son los mismos que hace unas semanas los veías validando o no condenando que se impida el derecho de circulación por un sector de Santiago, que se impida el derecho a un comerciante a tener un negocio en la Plaza Italia".

En esa misma línea afirmó que: "el Frente Amplio y el Partido Comunista no fueron claros para nada en condenar aquellos llamados a la violencia que hemos tenido durante todos estos días. Durante todos estos días hemos tenido a voceros de estudiantes secundarios llamando a ejercer violencia contra jóvenes que iban a ejercer la PSU.

"Esta normalización de la violencia nos está trayendo un debilitamiento a las instituciones, del que nos tenemos que hacer cargo", sentenció.

Responsabilidades

En cuanto a las responsabilidades por los hechos, expresó que: "Yo espero y exigimos que sí (haya sanción)".

"Cuando tuvimos la violencia en el Instituto Nacional con encapuchados, nos decían que eran encapuchados, que era imposible saber si son alumnos, que era imposible identificarlos. Aquí tenemos a un joven a cara descubierta haciendo conferencias de prensa, llamando a impedir por la violencia que jóvenes pudieran ejercer su derecho".

"Por lo tanto acá no hay disculpas para que esos jóvenes que lo hicieron así no tengan que asumir sus responsabilidades penales, civiles y las que correspondan", indicó la ministra.

El Proceso

Por otra parte, Cubillos aclaró que para "aquellos jóvenes que pudieron dar sus pruebas, el proceso para ellos terminó, porque sé que había mucho rumor de que se iba a anular el proceso completo, en eso el Demre fue claro en señalar que prueba rendida es prueba válida".

"Lo que nosotros le hemos pedido (al Demre) como Mineduc es que cuanto antes informe a los jóvenes con claridad los lugares, la forma y la fecha en que la van a poder rendir", sostuvo la ministra de Educación.

