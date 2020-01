¿Qué pasará con los estudiantes que no pudieron rendir la PSU?

"Esto está totalmente dentro de los escenarios previstos, no estamos de ninguna manera sobrepasados, estamos muy lejos de eso".

Así, la directora del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) de la U. de Chile, María Leonor Varas, confirmó a Meganoticias que la jornada de manifestaciones y funas que han impedido el normal dearrollo de la PSU en varios de sus locales de rendición estaba en el radar de las autoridades.

"La verdad es que nosotros esto lo veníamos preparando de mucho tiempo y nos habíamos puesto en los escenarios correctos, o incluso más pesimistas que estos, porque todos vivimos en Chile y todos nos hemos visto expuestos a situaciones como esas en otro planos en nuestra vida. Entonces, no podíamos no estar preparados. Estamos preparados", señaló Varas.

9 de enero: Fecha clave

La autoridad del Demre confirmó que este 9 de enero, el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch), entregarán mayores detalles respecto a cómo será el proceso para los estudiantes que no pudieron rendir las pruebas este lunes y martes. Sin embargo, sobre varios de estos aspectos ya existe claridad.

"Es muy importante quitarle como se pueda la ansiedad a los postulantes, nosotros les hemos asegurado y lo vamos a cumplir, que vamos a ofrecer soluciones y vamos a reparar todos los inconvenientes que se han producido", aseguró la directora del Demre.

Nuevas pruebas, nuevos locales

En concreto, Varas afirmó que existen nuevas pruebas preparadas para este tipo de situaciones y serán las que deberán rendir todos los estudiantes que no puedan hacerlo este lunes y martes. Según estimaciones del propio departamento, el número de jóvenes que participará de este proceso extraordinario rondará los 30 mil.

Respecto a los locales de rendición, la directora de la entidad sostuvo que deberán ser cambiados. "No podemos usar los mismos locales que ya usamos, ya no sirven. Tenemos concentración (de manifestaciones) en ciertas comunas, entonces esos postulantes no tiene mucho sentido que sigan en la misma comuna, vamos a tener que trasladarlos", señaló a Meganoticias.

Finalmente, Varas sostuvo que en la mentada reunión del 9 de enero se conocerán las fechas en las que se llevará a cabo este proceso de emergencia, las cuales serán comunicadas por las autoridades del Cruch.