Cones se suman a diferentes manifestaciones ante rendición de la PSU

¿Qué pasó?

Este viernes, previo a la rendición de la Prueba de Selección Universitaria, el movimiento No+PSU, junto a la Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Cones), anunciaron una serie de manifestaciones ante la rendición de la prueba este 6 y 7 de enero.

"Nadie quiere que su futuro sea segregado"

Natalia Moreno, vocera No+PSU sostuvo: “Se llamarán a diversas marchas y acciones durante estos próximos cuatro días. La primera de ella será convocar a todos los estudiantes a las 17:00, en una marcha desde Plaza de la Dignidad hasta el Demre. Mañana realizaremos una jornada de publicidad y de propaganda a través de redes sociales”.

Asimismo, señaló que “el domingo se llama a todos los estudiantes a manifestarse en el reconocimiento de salas. Y por último, durante ambos días de PSU, busquen su manera de manifestar su descontento, ya que nadie aquí quiere que su futuro sea segregado por una prueba estandarizada la cual no equivale a quién realmente somos”.

Cones se suma a las manifestaciones

Valentina Miranda, Vocera nacional de la Cones: “Nosotros como coordinadora nos sumamos al llamado del movimiento No+PSU, porque creemos que este movimiento viene a representar de alguna forma la demanda histórica del movimiento estudiantil que es terminar con las pruebas estandarizadas de segregación”.

En ese sentido, añadió que “estamos condicionados prácticamente a un modelo económico que lo único que hace es aumentar la brecha social entre clases económicas. Los que hoy tienen mejor educación son los que tienen más dinero y los que no tenemos, lamentablemente tenemos que ir a colegios municipales que no garantizan nuestra educación”.

Participación de la Aces

Cabe señalar, que Víctor Chanfreau, vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios de Chile (Aces), hizo un emplazamiento al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh), quienes se negaron a suspender la prueba: "Nos parece inaceptable que no quieran responder, hasta dicen que no están 100% (de acuerdo) con el mismo método que se está planteando, pero no quieren dar una solución porque no quieren cambiar el modelo educativo".

Revisa las declaraciones de NO+PSU y Cones: