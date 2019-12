Mañalich por información sobre soda cáustica: Alguien miente, Carabineros o el informe

Carabineros descarta uso de soda cáustica en carro lanzaaguas: "No se emplea dentro de los protocolos"

¿Qué pasó?

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió a la denuncia que dice relación con el supuesto uso de soda cáustica en el carro lanzaaguas, señalando que es de una gravedad extrema y que debiera ser investigado.

En entrevista con radio Infinita, el secretario de Estado explicó que “el lunes de la semana pasada consultaron en la posta central ocho personas que refirieron tener lesiones como quemaduras, en alguna parte del cuerpo que lo asociaron al carro lanzaaguas. Hemos seguido a esas personas. Tres fueron dadas de alta inmediatamente. Cinco quedaron en control en el policlínico de especialidad ya fueron dadas de alta”.

“Lo que describen es una irritación superficial sin quemadura. Esa preocupación me hizo oficiar a Carabineros y preguntarles cuál era el contenido del agua porque yo no lo sabía. El informe que ellos me enviaron en carácter de secreto, que ahora ya es público, dice que a través de un sistema computacional se diluye y se fabrica el contenido de los carros lanzaaguas”, indicó Mañalich.

Asimismo, sostuvo que “el contenido fundamental irritante de este líquido, es lo que está en el ají, en lo picante, en lo irritante, que es una sustancia que se llama capsicina. En el informe que me envió Carabineros no hay ningún contenido de soda cáustica”.

"Lo que se señala es de una gravedad extrema"

Respecto a la toma de muestras realizada por el Movimiento Salud en Resistencia (MSR), el ministro dijo: “Lo que se señala es de una gravedad extrema. Una ingeniero químico, cuyo currículum no conocemos, y lo he buscado, que se llama Francisca Leiva, militante del movimiento salud en resistencia, en un laboratorio desconocido, ella dice que trabaja en la Universidad de Chile, pero no hay registro de dónde trabaja, ninguna institución da cuenta. Produce un informe que es copy paste, que dice al final (...), la presencia de un peak de sodio y soda cáustica es hidróxido sódico, sugiere, dice ella, la presencia de, y la conclusión es que tiene soda cáustica”.

“Yo pienso que está bien sospechar y denunciar, pero lo mínimo que uno pediría es dónde se hizo este examen, dónde están las contramuestras para volver a analizarlas, quién institucionalmente firma, porque no hay firma, este documento”, aseveró.

Las posibilidades

Desde su punto de vista, existen "tres posibilidades: primero, que alguien en una forma dolosa, agregó soda cáustica a este contenido y arrojó líquido con soda cáustica. Las lesiones que nosotros hemos visto en el mundo asistencial no da cuenta de eso, no hay cien personas quemadas, la soda cáustica quema”.

“La segunda opción, alguien manipuló la muestra. Una vez que se obtuvo, si es que se obtuvo, una muestra del carro lanza aguas le agregó soda cáustica. Y la tercera posibilidad es que alguien miente. El alguien miente es Carabineros o el informe”, indicó.

Respecto alo mismo, expresó que “hay que tener una prudencia enorme porque evidentemente Carabineros ha cometido errores, pero hay que estar seguro de lo que se afirma y sobre qué se los acusa, porque de lo contrario entramos a una situación de pavor generalizado”.

Cifras de heridos

Acerca de los heridos tras el estallido social, Mañalich manifestó que “construir la verdad respecto a cuántas personas nosotros personas podemos adjudicar como lesionadas producto de los movimientos sociales, que no habrían ocurrido si no hubieran existido, nosotros hemos cifrado ese número en 12.680 personas a lo largo de todo el país”.

Del total, "son personas que consultaron, la inmensa mayoría por lesiones leves. 2.500, que no están reportadas por el INDH, por constatación de lesiones (...). En resumen, el número de hospitalizados asociados teóricamente a este periodo, es de 960 personas. De ellas, estuvieron en condición de riesgo vital (...), un número aproximado de 120 personas y nos quedan como víctimas, con una posible secuela, no estoy hablando de ojos, neurológica, amputación de una pierna, etcétera, que necesitan un plan de rehabilitación que vamos a anunciar (...), nos queda un número redondo de 50 personas".

Acerca de heridos oculares, informó que "los hemos separado en una estadística diferente y hemos concentrado la atención en un lugar particular, donde creemos está la mejor atención oftalmológica de Chile, entre el sector público y el privado, que es la Unidad de Trauma Ocular del Hospital Salvador".

"Los números ahí, son que nosotros hemos atendido 245 personas en total. Hay 58 que ya fueron dadas de alta. Hay 16 que perdieron un globo ocular, perdieron la vista de un ojo, y tenemos 32 personas que tiene un pronóstico malo de recuperación, pero que todavía tienen que hacer un proceso relativamente largo de este plan de recuperación ocular", puntualizó.

Reforma a Fonasa

Además, se refirió a la reforma fonasa y al proyecto que va a anunciar el Presidente Sebastián Piñera antes del 31 de diciembre: "Él va a anunciar un proyecto de ley muy masivo antes de Año Nuevo, para discutirlo, para reformarlo y hacer de Fonasa lo que debería ser, no solo una caja pagadora, sino un seguro que se compromete a entregar al beneficiario, cobertura de medicamentos, garantías de tiempos máximos de atención para toda enfermedad, no solo para el AUGE, una solidadridad mucho más fuerte y un aumento del financiamiento".