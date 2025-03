"Estafador global": Cristina Kirchner arremete contra Javier Milei tras escándalo por criptomonedas

03 mar. 2025 - 02:32 hrs.

¿Qué pasó?

La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, apuntó con todo contra el actual mandatario trasandino, Javier Milei, con un nuevo mensaje compartido a través de sus redes sociales. Esto, en medio del escándalo por criptomonedas que envuelve al ultraderechista.

"Che Milei... ¡qué semanita!", arranca la declaración de CFK, en la cual denominada a Milei como un "estafador global, rodeado de coimeros locales".

Cabe recordar que el pasado 14 de febrero, Javier Milei promocionó un proyecto vinculado a criptomonedas en sus redes sociales y provocó miles de pérdidas millonarias. Una polémica que ha llevado al jefe de Estado trasandino a acusaciones que pueden desembocar en un proceso judicial.

"Repetiste la misma cantinela de siempre, que bajaste la inflación, aunque en la calle los precios siguen subiendo y los salarios siguen perdiendo y la gente llega con lo justo o directamente no llega fin de mes", cuestionó Cristina. Esto, con relación a la más reciente intervención de Milei en el Congreso.

"Debo reconocer que un párrafo de tu discurso leído, si me llamó poderosamente la atención. Fue cuando dijiste: 'La estabilidad económica que estamos conquistando no significa que hemos llegado a puerto… TAMPOCO SIGNIFICA QUE NO VAYA A HABER VOLATILIDAD. La vida no funciona de esa manera; no es un movimiento rectilíneo, uniforme, SIEMPRE HAY ALTOS Y BAJOS, MOMENTOS DE TENSIÓN y momentos de tranquilidad'", apuntó la dos veces presidenta de Argentina.

Respecto a este último punto, CFK agregó "Epa! … Es la primera vez que te escucho decir que tu “plan de estabilidad exitoso, el mejor de la historia” puede sufrir altos y bajos y momentos de tensión. Milei… EN MI BARRIO, Y EN ARGENTINA, A ESO LE DECIMOS DEVALUACIÓN. Sobre todo, cuando la estabilidad está basada únicamente en tener pisado el tipo de cambio. Como es tu caso".

