Conductor que dejó grave a motorista de Carabineros queda en prisión preventiva: Tenía prohibido manejar por Ley Emilia

10 en. 2025 - 17:38 hrs.

¿Qué pasó?

El Juzgado de Garantía de San Carlos decretó la prisión preventiva para Víctor Contreras Bravo, conductor que el jueves chocó con un motorista de Carabineros y lo dejó en estado grave, en la ruta que une a las localidades de San Carlos y San Fabián de Alico, en la Región de Ñuble.

El conductor fue formalizado por manejo bajo la influencia de drogas y ya contaba con una condena previa de prohibición de manejar por la Ley Emilia.

Carabinero está fuera de riesgo vital

El fiscal de San Carlos, Pablo Fritz, explicó que el imputado realizó una maniobra sorpresiva de viraje a la izquierda, causando la colisión por alcance con el uniformado en el kilómetro 3,6 de la Ruta N-31, mientras que otro motorista policial logró evadir el vehículo y resultó ileso.

A raíz de ello, fue formalizado "por el delito de manejo bajo la influencia de drogas, específicamente marihuana, provocando un accidente de tránsito que afectó a un motorista de carabineros y lo dejó con lesiones graves como un trauma ocular y facial y fractura de columna".

En las primeras horas del accidente, el carabinero se encontraba en riesgo vital, sin embargo, tras su traslado al hospital de Santiago vía ambulancia aérea, se reportó este viernes que ya no tiene riesgo de morir.

Fritz explicó que "además de este delito, el imputado se negó reiteradamente a realizarse el examen que tenía por objeto determinar la presencia de drogas en su cuerpo", por lo que Fiscalía debió pedir autorización al tribunal.

60 días de prisión preventiva

El fiscal señaló que la libertad del detenido "es un peligro para la seguridad de la sociedad, puesto que estaba bajo la condición de no poder conducir vehículos motorizados, es decir, no tan solo cometió este delito, sino que además el sujeto no debía estar conduciendo".

A raíz de ello, el tribunal acogió su solicitud y decretó 60 días de prisión preventiva para el conductor de la camioneta, plazo en que se desarrolla la investigación.