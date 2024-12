"¿Debo hacer testamento?": El último mensaje de víctima fatal de accidente aéreo en Corea del Sur

30 dic. 2024 - 16:22 hrs.

¿Qué pasó?

Un impactante accidente aéreo se registró el fin de semana pasado en el aeropuerto internacional de Muan, en Corea del Sur, dejando 179 personas fallecidas de las 181 que viajaban en ese momento. Entre las víctimas fatales hay menores de edad y adultos mayores.

¿Qué se sabe del accidente aéreo en Corea del Sur?

Según los antecedentes, el accidente afectó el domingo al vuelo 7C2216 que involucraba a un Boeing 737-8000 de una popular aerolínea lowcost de Corea del Sur, llamada Jeju Air.

Cuando se preparaban para aterrizar, el piloto del avión habría reportado actividad de aves en la zona y más tarde que una de ellas impactó contra la aeronave, que terminó impactando en la pista sin el tren de aterrizaje.

La aeronave chocó contra un terraplén del sistema de iluminación que se encontraba en la parte final de la pista, lo que produjo una explosión en la que fallecieron casi todos los tripulantes.

El último mensaje de víctima fatal

Uno de los dos sobrevivientes al trágico episodio, un hombre de 33 años, entregó un breve testimonio, en el que mencionó que "cuando me he despertado, ya me habían rescatado", informó Antena 3.

Sin embargo, también trascendió el último mensaje de uno de los fallecidos en el accidente, quien se puso en contacto con su familia y dijo que "no podemos aterrizar porque un pájaro está atrapado en nuestra ala".

En ese instante, y al ver lo peligrosa que se estaba volviendo la situación en la aeronave, preguntó: "¿Debo hacer testamento?".

