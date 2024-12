Empresa de artículos de fiesta cierra tras 40 años: Estos fueron los motivos

27 dic. 2024 - 19:00 hrs.

La cadena de artículos para fiesta más grande de Estados Unidos, Party City, anunció el sorpresivo cierre de sus tiendas tras 40 años en el mercado. La decisión significa además que sus 6.400 empleados full time y 10.100 trabajadores de medio tiempo pierdan sus empleos de forma inmediata sin mayores indemnizaciones.

La decisión fue comunicada por el propio CEO de la compañía, Barry Litwin, quien explicó que pese a salir de la bancarrota en 2023, los severos problemas financieros de la empresa se siguieron arrastrando hasta hoy. "Esto es, sin duda, el mensaje más difícil que he tenido que dar", dijo el directivo al explicar la decisión.

Crisis en el mercado minorista

Según reportó CNN, la crisis financiera en Party City se agravó con el sostenido aumento de la inflación en el país norteamericano, los que derivó en mayores costos de producción y un menor gasto de los consumidores en artículos que no son esenciales.

La empresa logró salir de la bancarrota el año 2023, tras pagar casi US$ 1.000 millones de su deuda total de US$ 1.700 millones. Sin embargo, estos esfuerzos no permitieron viabilizar la situación financiera de la compañía en el largo plazo.

Además de sus problemas internos, la compañía también tuvo que enfrentar el competitivo panorama del sector minorista en Estados Unidos, no pudiéndose adaptar al auge del comercio electrónico dominado por Amazon y Walmart.

A esto, se sumaron tiendas temporales como Spirit Halloween, que le quitaron parte de su cuota en el mercado en la época de festividades y la quiebra generalizada de tiendas en el sector minorista que se arrastran en la primera economía mundial desde el año 2020 debido a la inflación y el menor consumo.

Si bien Party City intentó hacer los esfuerzos para mantenerse a flote, el cierre -al menos parcial- de sus tiendas era un secreto a voces entre sus empleados. Dentro de esto, se encuentra la cancelación de un viaje anual por impagos a proveedores y un aumento en los protocolos de seguridad de quienes podían entrar al edificio corporativo en Nueva Jersey.

Tras conocerse la noticia, la directora de Recursos Humanos, Karen McGowan, explicó entre lágrimas los detalles del plan de liquidación y apoyo a los empleados que quedarán sin trabajo. "Sé que esto es mucho que asimilar", lamentó la ejecutiva al dar por cerrados los 40 años de historia de Party City.

