Se estaba bañando y tuvo que escapar con su bebé: El dramático relato de mujer a la que un avión le chocó la casa en Argentina

19 dic. 2024 - 14:22 hrs.

¿Qué pasó?

Un avión privado sufrió un fatal accidente en las inmediaciones del aeropuerto de San Fernando, Buenos Aires, Argentina, la tarde del miércoles, tras sufrir un despiste en su aterrizaje e impactar de lleno contra una vivienda del sector.

Los únicos dos ocupantes de la aeronave Challenger 300 eran su piloto y copiloto, quienes fallecieron en el accidente; mientras la dueña de la vivienda afectada resultó ilesa y entregó detalles de los minutos de terror que vivió junto a su familia.

"Corrí a buscar a mi bebé"

La dueña de la casa afectada explicó a TN que se estaba bañando cuando el avión que viajaba desde Punta del Este la chocó. "Cae en la pieza de adelante y la que le sigue es mi pieza donde estaba durmiendo mi bebé. Eso es todo lo que explotó", comentó.

"Sentí la explosión y escuché a la vecina que gritó 'el avión se cayó' y lo primero que atiné a decir es 'bajen al bebé'. Sale mi hija, salgo yo, pero después volví a meterme por el perro y a vestirme porque estaba prácticamente desnuda (...) estamos descalzos, salí con lo que tenía puesto", agregó.

La mujer detalló que además tuvo que romper la pared que tiene con su vecino para poder escapar porque no se podía huir por su casa. "Todo el frente se llenó de humo y de fuego y después se empezaron a quemar todos los cables. El humo cubrió toda la cuadra y hubo tres explosiones", relató.

Pese al dramático momento, la mujer no sufrió lesiones ni tampoco su bebé, aunque su vivienda quedó seriamente dañada: "Está todo roto. La casa no se cayó, pero está todo agrietado, no tengo a dónde ir".

El avión llegó a la pista pero siguió de largo

De acuerdo al citado medio, las autoridades confirmaron que el piloto y el copiloto que murieron eran Martín Fernández Loza, de 44 años, y Agustín Orforte, de 35.

El avión había sido arrendado para un vuelo charter y, por ahora, se sabe que pasado el mediodía el avión llegó a tocar la pista de aterrizaje, sin embargo, por motivos que se desconocen siguió de largo y chocó contra la vivienda. Por ahora, la principal hipótesis apunta a un error humano y se cree que los pilotos habrían muerto por inhalación de dióxido de carbono.

