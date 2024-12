Asteroide impactó la Tierra en la región de Siberia: Fue detectado solo horas antes por las agencias espaciales

Un asteroide de 70 centímetros de longitud impactó a la Tierra durante la noche de este martes 3 de diciembre en Siberia, región oriental que se encuentra al norte de Rusia. El objeto fue detectado solo horas antes de estrellarse contra el planeta, reportó la Agencia Espacial Europea (ESA por sus siglas en inglés).

A través de su cuenta de X, la ESA posteó a eso de las 6:30 de la mañana del pasado martes que este asteroide colisionaría con la Tierra, el cual fue detectado en el Observatorio Nacional de Kitt Peak en Arizona, Estados Unidos.

"Se acaba de detectar un pequeño asteroide en ruta de colisión con la Tierra. Con un diámetro de unos 70 cm, el impacto será inofensivo y probablemente produzca una bonita bola de fuego en el cielo sobre el norte de Siberia dentro de unas siete horas, a las 16:15 UTC", redactaron.

Finalmente, las proyecciones ocurrieron tal y como había adelantado la ESA, y el asteroide cayó sobre Siberia a eso de las 23:15 en horario local, iluminando los cielos de la fría región rusa, donde algunos internautas lograron captar registros.

Video of the 70cm asteroid that entered earths atmosphere over northern Siberia today ☄️ pic.twitter.com/YABlrPRtaO

A small asteroid, approximately 70 cm in diameter, impacted Earth's atmosphere over northern Siberia. The event occurred around 4:15 pm GMT on December 3, 2024, creating a spectacular fireball visible in the region. The asteroid, known temporarily as C0WEPC5, was detected just… pic.twitter.com/J5gp5dmibh