Presidente Biden concede indulto oficial a su hijo Hunter en casos de evasión fiscal y posesión ilegal de un arma

01 dic. 2024 - 22:20 hrs.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció este domingo que concedió un indulto oficial a su hijo Hunter, quien se enfrentaba a condenas por dos procesos judiciales relacionados con evasión fiscal y posesión ilegal de un arma de fuego.

¿Qué dijo Biden respecto al indulto de su hijo?

A través de un comunicado oficial de la Casa Blanca, el presidente Biden comenzó señalando que "hoy firmé un indulto para mi hijo Hunter. Desde el día en que asumí el cargo, dije que no interferiría con la toma de decisiones del Departamento de Justicia, y mantuve mi palabra incluso cuando he visto a mi hijo ser procesado selectiva e injustamente. Sin factores agravantes como el uso en un delito, compras múltiples o la compra de un arma como comprador de paja, las personas casi nunca son llevadas a juicio por cargos de delito grave, únicamente por cómo llenaron un formulario de arma".

"Aquellos que se retrasaron en el pago de sus impuestos debido a adicciones graves, pero que posteriormente los devolvieron con intereses y sanciones, generalmente se les dan resoluciones no penales. Está claro que Hunter fue tratado de manera diferente", agregó.

Además, Biden manifestó que "los cargos en sus casos se propusieron solo después de que varios de mis oponentes políticos en el Congreso los instigaran a atacarme y oponerse a mi elección".

"Luego, un acuerdo de culpabilidad cuidadosamente negociado, acordado por el Departamento de Justicia, se desenredó en la sala del tribunal, con varios de mis oponentes políticos en el Congreso, atribuyéndose el mérito de ejercer presión política sobre el proceso. Si se hubiera mantenido el acuerdo de culpabilidad, habría sido una resolución justa y razonable de los casos de Hunter", puntualizó.

Posteriormente, explicó que "ninguna persona razonable que mire los hechos de los casos de Hunter puede llegar a ninguna otra conclusión de que Hunter fue escalado solo porque es mi hijo, y eso está mal. Ha habido un esfuerzo para romper a Hunter, que ha estado sobrio durante cinco años y medio, incluso frente a ataques implacables y enjuiciamiento selectivo. Al tratar de romper a Hunter, han intentado romperme a mí, y no hay razón para creer que se detendrá aquí. Ya es suficiente".

"Durante toda mi carrera he seguido un principio simple: solo dile al pueblo estadounidense la verdad. Serán justos. Aquí está la verdad: creo en el sistema de justicia, pero como he luchado con esto, también creo que la política cruda ha infectado este proceso y ha llevado a un error judicial, y una vez que tomé esta decisión este fin de semana, no tenía sentido retrasarla más. Espero que los estadounidenses entiendan por qué un padre y un presidente tomarían esta decisión", concluyó.

