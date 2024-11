"¡Jamás sanará esta cicatriz!": El duro testimonio de Gisèle Pelicot, víctima de violaciones organizadas por su esposo

19 nov. 2024 - 11:21 hrs.

¿Qué pasó?

La sociedad debe "cambiar su actitud sobre la violación", urgió este martes Gisèle Pelicot en su última comparecencia en el macrojuicio que se celebra en Francia por los abusos que sufrió durante décadas a manos de su marido, que la drogaba para que fuese violada por desconocidos.

"Para mí este juicio será el juicio de la cobardía", repitió tres veces la septuagenaria, frente a su exmarido, Dominique Pelicot, juzgado en Aviñón (sur de Francia) junto a otros cincuenta hombres. Él admitió haberla entregado a desconocidos que reclutaba en internet.

"¿En qué momento les di mi consentimiento?"

"Desde que comenzó este juicio escuché muchas cosas. Vi desfilar ante el tribunal a personas que, en su mayoría, niegan la violación y me resulta muy difícil enfrentar esta banalidad", subrayó la mujer. "Quiero preguntarles ¿en qué momento, cuando entraron en esa habitación, les di mi consentimiento? ¿En qué momento, al ver ese cuerpo inerte, tomaron conciencia?", recalcó.

"Escuché 'me manipulaban', 'bebí un vaso de agua, estaba drogado'. ¿Pero en qué momento no lo entendieron?", exclamó indignada la septuagenaria, convertida en un ícono feminista desde el inicio de este largo juicio, el 2 de septiembre, ante la corte criminal de Vaucluse. "Son pocos los que asumen sus actos. Escucho al señor que dice 'un dedo no es una violación'. ¡Que se lo cuestione!", lanzó con contundencia.

Interrogada por varios abogados defensores, Gisèle Pelicot volvió a defenderse de haber estado "bajo el control" o "manipulada" por su esposo durante sus 50 años de vida en común. "¡Absolutamente nada me hizo sospechar!", repitió.

"Él tenía muchas fantasías que yo no podía satisfacer (...) y como yo no quería ir a un club de intercambio, ¡se le ocurrió la idea de adormecerme! Perdí 10 años de mi vida que nunca recuperaré. ¡Jamás sanará esta cicatriz!", exclamó, conteniendo con dificultad su ira.

Son 51 imputados por violación que tienen entre 26 y 74 años

El juicio, conocido como las "violaciones de Mazan", terminó de examinar a los 51 acusados de entre 26 y 74 años. Diez de ellos regresaron en varias ocasiones, invitados por Dominique Pelicot, hasta en seis ocasiones en algunos casos.

Pocos presentaron disculpas sinceras a Gisèle Pelicot, incluso después de haber sido confrontados con videos de sus actos, proyectados ante la corte, con imágenes impactantes en las que su víctima aparece totalmente inerte.

Unánimemente descrito como el "director de orquesta", Dominique Pelicot, de 71 años, fue el primero en testificar, a principios de septiembre, sin explicar realmente las razones de esta deriva, que se aceleró con los años con alrededor de 200 violaciones en total, la mitad cometidas por él mismo.

Resultado del juicio se conocerá a fines de diciembre

El juicio entrará en su fase final a partir del miércoles, con el inicio de los alegatos de las partes civiles, antes de ser probablemente suspendido hasta el lunes para permitir a la fiscalía preparar sus requisitorias, que se extenderán durante tres días. Luego comenzarán los alegatos de la defensa, durante tres semanas. Quedará entonces una semana para que los cinco magistrados profesionales de la corte deliberen, con un veredicto esperado a más tardar el 20 de diciembre.