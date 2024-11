Kamala Harris: "Concedo esta elección, pero no concedo la lucha que alimentó esta campaña"

06 nov. 2024 - 19:48 hrs.

¿Qué pasó?

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aceptó oficialmente este miércoles la victoria del candidato republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales y ha asegurado que su equipo participará en una "transferencia pacífica del poder".

Pese a reconocer su derrota, sostuvo que "no concedo en la lucha que alimentó esta campaña".

¿Qué dijo Harris?

"Hoy he hablado con el presidente electo Trump y le he felicitado por su victoria. También le he dicho que le ayudaremos a él y a su equipo con su transición y que participaremos en una transferencia pacífica del poder", subrayó Harris desde su alma mater, la Universidad Howard.

Harris ha asegurado que "el principio fundamental de la democracia estadounidense" radica en que cuando un candidato pierde se aceptan los resultados. "Ese principio, como cualquier otro, distingue la democracia de la monarquía o la tiranía", ha agregado.

"El resultado de estas elecciones no es lo que queríamos, no es por lo que luchamos, no es por lo que votamos, pero escúchenme cuando digo que la luz de la promesa de Estados Unidos siempre brillará mientras nunca nos rindamos y sigamos luchando", dijo en un discurso a sus seguidores.

"No concedo la lucha"

"Hoy estoy aquí para decir que mientras concedo esta elección, no concedo en la lucha que alimentó esta campaña. La lucha en nombre de la libertad, en nombre de las oportunidades, en nombre de la justicia, en nombre de todas las personas, una lucha por los ideales que están en el corazón de nuestra nación, que reflejan lo mejor de Estados Unidos. Esa es una lucha en la que nunca me rendiré", afirmó.

"No nos rendiremos para proteger nuestras calles de la violencia armada, el estado de derecho, la igualdad de la justicia y la idea sagrada de que cada uno de nosotros tiene unos derechos fundamentales que deben ser respetados. Seguiremos esta lucha en las urnas, en las cortes y en las plazas públicas", agregó.

