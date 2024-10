"Me dabas sopapos y me dejabas la cara hirviendo": Revelan nuevos chats entre Alberto Fernández y Fabiola Yáñez

16 oct. 2024 - 11:07 hrs.

¿Qué pasó?

Nuevos chats entre el expresidente de Argentina Alberto Fernández y su expareja Fabiola Yáñez fueron revelados luego de que la ex primera dama entregara a la justicia federal una copia certificada de los mensajes contenidos en su celular. En agosto, Yáñez denunció a Fernández por violencia de género, tras lo cual se difundieron imágenes que evidenciaban las lesiones que sufría, además de conversaciones que ambos sostenían por mensajería.

De acuerdo a TN, medio que difundió los mensajes chats, Yáñez entregó los chats tras llegar a un acuerdo de cooperación con el fiscal de la causa Ramiro González y con el aval del juez Julián Ercolini.

¿Qué dicen los nuevos chats filtrados entre Fernández y Yáñez?

En una conversación con fecha del 3 de agosto, el expresidente argentino increpó a su expareja: "Hoy apareció un periodista de Clarín preguntando por las fotos que le mandaste a María. Las tienen. Esto es grave". Luego agregó: "Pero ahora aparecieron tus diálogos. Van a contar historias a partir de ahí. Van a venir contra mí".

"De Clarín lo llamaron a (Juan Pablo) Fioribello. Estoy muy mal. Hasta ahora no tenían nada. Solo charlas entre ella y el marido", continúa Fernández, aumentando su preocupación.

La respuesta de Yáñez

Ante estos mensajes, Fabiola Yáñez respondió: "Dejate de joder. Me hiciste negarle algo a un juez y me pedís que te ayude. Lo planteás como una pelea, pero yo me iba a la casa de huéspedes porque me dabas sopapos y me dejabas la cara hirviendo". Además, señaló: "Así no se juega, Alberto. Vos me pedís de todo y siempre me jugás en contra y me traicionás. También sé lo que le andás diciendo de mí por atrás".

Tres días después, Fernández volvió a increpar a la ex primera dama y le envió recortes de una periodista que aseguraba que Francisco no era hijo suyo. "Explícame esto", le exigió, manifestando que "cada vez que Milei tiene un problema se lanza sobre mí. Ahora lo va a volver a hacer".

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

