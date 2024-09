Lo catalogan como un milagro: Imagen de una virgen quedó intacta tras incendio que consumió iglesia en Córdoba

24 sept. 2024 - 18:17 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio afectó a una iglesia en la ciudad de Córdoba, Argentina, arrasando con todo a su paso, menos con la imagen de una virgen, lo que llamó la atención y ha hecho que muchos cataloguen este hecho como un milagro.

La emergencia corresponde a uno de los varios incendios que se han producido en los últimos días en aquella localidad y que ahora alcanzaron este recinto espiritual en Punilla, informó TN.

Si bien el fuego quemó todo a su alrededor, la estatua de la virgen permaneció intacta, casi como si se tratara de un milagro, lo que fue captado por el fotógrafo Ariel Luna, quien hacía un registro de la tragedia y que más tarde entregó su testimonio.

¿Qué dijo el fotógrafo?

Luna habló con la prensa local y relató que "íbamos buscando fuego y nos encontramos con esto. Apareció una marea naranja y pensamos que se trataba de una casa, pero después vimos que era un santuario".

La imagen de la Virgen intacta / Fotógrafo Ariel Luna (Publicada en TN)

"Entro a sacar fotos en medio de todas las estructuras prendidas fuego, me doy vuelta y veo la Virgen totalmente blanca", sostuvo.

Por último, indicó que "mientras sacaba las fotos los palos seguían cayendo. Mi compañero me dijo que saliera porque me iba a quemar así que tiré un par más y me fui".

Según el fotógrafo, la estatua amenazada por las llamas "no tenía ni una marca, no estaba chamuscada, nada. Me dijeron que no se quemó porque es de yeso, pero es increíble".

