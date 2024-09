Director de comunicaciones del Servicio Secreto dice que están investigando incidente que involucró a Donald Trump

Este domingo 15 de septiembre, el equipo de campaña del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, informó que hubo un tiroteo cerca de un club de Golf en el Estado de Florida, lugar donde se encontraba el expresidente.

"El presidente Trump está a salvo tras tiroteo en sus alrededores. No hay más detalles en este momento", escribió el jefe de su campaña, Steven Cheung, en un comunicado.

Después, el director de Comunicaciones del Servicio Secreto de Estados Unidos, Anthony Guglielmi, entregó más detalles en su cuenta de X y también recalcó que "el expresidente está a salvo".

"El Servicio Secreto, junto a la oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach, se encuentra investigando un incidente que involucra al expresidente Donald Trump que ocurrió poco antes de las 2 de la tarde. El expresidente está a salvo", escribió Guglielmi en la red social.

Además, el director de Comunicaciones del Servicio Secreto de Estados Unidos informó que se está preparando una conferencia de prensa para conocer más detalles al respecto.

PBSO @PBCountySheriff and Secret Service will hold a media briefing shortly with additional details. https://t.co/aKEhZaTBiH