Edmundo González explica que decidió trasladarse a España pensando "en Venezuela" y su "destino"

El opositor venezolano Edmundo González Urrutia, rival de Nicolás Maduro en las cuestionadas elecciones del 28 de julio, realizó este lunes un llamado al "diálogo" y explicó que se exilia a España para "que cambien las cosas", en una carta dirigida a sus compatriotas tras llegar a Madrid.

¿Qué dijo el opositor venezolano?

"Solo la política del diálogo puede hacernos reencontrarnos", escribió el político opositor en una carta publicada en X y fechada en Madrid, asegurando que su decisión de irse al exilio la tomó para "que cambien las cosas" y construir "una etapa nueva para Venezuela".

"Es un gesto que tiende la mano a todos y espero que como tal sea correspondido", añadió el exdiplomático de 75 años al día siguiente de llegar a España con la ayuda del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Tal decisión la he tomado pensando en Venezuela y en que nuestro destino como país no puede, no debe ser, el de un conflicto de dolor y sufrimiento", sentenció González Urrutia.

Horas antes de esta carta, su equipo de prensa difundió un mensaje de voz en el que prometía seguir con "la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela".

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, afirmó este lunes en la radio Onda Cero, que González Urrutia iba a solicitar asilo y "que se le va a conceder, por supuesto".

"Está mejor en España que indefinidamente en la residencia del embajador, en un régimen casi de semiclandestinidad, o no hablemos ya en una cárcel", añadió Albares, defendiendo la decisión del antiguo diplomático de partir al exilio.

