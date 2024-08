Polémica y repudio en Argentina por rechazo de ministro a la "diversidad de identidades sexuales"

29 ag. 2024 - 20:15 hrs.

¿Qué pasó?

La Universidad de Buenos Aires (UBA) se sumó este jueves al repudio de organizaciones de derechos humanos y legisladores opositores en Argentina contra el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, tras asegurar que el gobierno no respalda "identidades sexuales que no se alinean con la biología".

"Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología, son inventos subjetivos", dijo el martes Cúneo Libarona durante una exposición ante la comisión de Mujeres y Diversidad del Congreso, adonde fue citado para dar cuenta de las políticas oficiales sobre la materia.

Este jueves, la UBA, principal universidad de Argentina, publicó un documento en el que repudia los comentarios del funcionario y asegura que estos "desconocen las bases legales y constitucionales" y "los derechos que tienen todas las personas, sin distinción de género u orientación sexual".

La Federación Argentina LGBT+ también rechazó los dichos del ministro: "Son inaceptables y expresan la profunda ignorancia de quien debería estar protegiendo nuestros derechos humanos fundamentales en vez de vulnerarlos como lo hizo ayer", señaló en un comunicado.

Sin embargo, el vocero presidencial Manuel Adorni respaldó al ministro y aseguró que el gobierno no pedirá su renuncia. "No queremos negocio con la política de género, no queremos que se discrimine a nadie y pretendemos que el que se autoperciba como se autoperciba no exija a otro que reconozca esa autopercepción", aseguró el portavoz.

Finalmente, Amnistía Internacional Argentina condenó el miércoles los "discursos que promueven la violencia y el odio contra la diversidad".