Mujer atacó a delincuentes con agua hirviendo para evitar asalto: "Pensé: 'Acá soy yo o son ellos'"

27 ag. 2024 - 15:39 hrs.

Casi como una reacción instintiva. Así define una mujer lo que fue el mecanismo de defensa utilizada por una mujer en Argentina cuando estaba siendo víctima de un asalto. Fue el viernes pasado en horas de la mañana cuando dos hombres intentaron robar en su local donde vende alimentos para mascotas.

Los hechos fueron captados por las cámaras de seguridad. Ahí se puede ver cómo uno de los delincuentes ingresa al local, simulando ser un cliente en busca de collares para mascotas.

Mientras se entablaba una conversación habitual entre la locataria y un cliente, un segundo tipo ingresó y se abalanzó sobre ella.

Atacó a asaltantes con agua hirviendo

Inmediatamente, la comerciante alcanzó a gritar, poniendo en alerta a las personas al rededor. Producto de esto, el primer ladrón cerró la puerta de vidrio del local, intentando que los gritos no pudiesen ser oídos, pero de todas maneras, la mujer logró zafar, ir al mostrador y lanzarle agua hirviendo a los ladrones, frustrando la acción delictual.

Consultada por el medio local TN, la mujer identificada como Alejandra, precisó que "yo estaba re asustada, grité muchísimo, estaba sola, y en cuanto yo grité el primer muchacho me cerró la puerta y pensé ‘acá soy yo o son ellos’. Entonces me corrí más atrás, me agaché, agarré el termo, lo destapé y se los tiré".

Las imágenes de lo sucedido se han hecho virales en las redes, donde ha impactado la actitud de la mujer que logró salir airosa a pesar de que eran dos antisociales

Mira el video: