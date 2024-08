Japón cancela alerta de "megaterremoto": Autoridades niponas igualmente piden a la población "mantenerse vigilantes"

15 ag. 2024 - 08:26 hrs.

¿Qué pasó?

Japón levantó este jueves la alerta por un posible "megaterremoto" emitida hace una semana y propuso a sus habitantes "volver a una vida normal".

Japón cancela alerta de "megaterremoto"

"Como no se ha detectado ninguna anomalía en la actividad sísmica ni en la deformación de la corteza terrestre, el llamado especial a una atención particular terminó, pero esto no significa que el riesgo haya desaparecido", dijo el ministro de Gestión de Desastres, Yoshifumi Matsumura.

"Pedimos continuar atentos a las precauciones cotidianas y a mantenerse vigilantes ante un megasismo que puede ocurrir en cualquier momento y cualquier lugar", agregó.

La Agencia Meteorológica Japonesa emitió el pasado jueves un aviso de un posible "megaterremoto" tras un sismo de magnitud 7,1 en el sur del país, el que dejó 15 heridos.

Costa de Japón tras terremoto 7.5 en febrero/Zona afectada por la alerta de "megaterremoto" (AFP/Aton)

La alerta provocó la cancelación de miles de reservas turísticas y llevó a muchos habitantes a hacer acopio de provisiones en los supermercados.

El primer ministro, Fumio Kishida, incluso canceló un viaje previsto a Asia Central para poder gestionar una eventual emergencia.

70% de probabilidades de un gran terremoto

En su aviso, la agencia meteorológica precisó que "la probabilidad que ocurra un nuevo temblor es más elevada que en tiempos normales, pero esto no indica con certeza que se vaya a producir".

La alerta se centraba en la fosa submarina de Nankai, situada entre dos placas tectónicas en el océano Pacífico, donde en el pasado se han producido terremotos de magnitud superior a 8.

El gobierno japonés estima que hay un 70% de posibilidades de que en los próximos 30 años se produzca un gran terremoto que, en el peor de los escenarios, podría matar a unas 300.000 personas.

