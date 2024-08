Fabiola Yáñez declaró por primera vez en contra de Alberto Fernández: Aseguró sufrir agresiones a diario

13 ag. 2024 - 17:28 hrs.

¿Qué pasó?

La ex primera dama de Argentina, Fabiola Yáñez, declaró por primera vez este martes en la causa por violencia de género que inició contra el expresidente trasandino Alberto Fernández.

Esta jornada Yáñez declaró durante cerca de cuatro horas ante el fiscal Ramiro González, por videollamada desde el consulado argentino en Madrid, donde reside, informó AFP.

Exprimera dama aseguró sufrir "cachetazos casi diarios"

"Pudo declarar y se sintió muy cómoda", afirmó a la prensa su abogada, Mariana Gallego, que agregó que "solo resta confiar en la justicia y en los pasos procesales".

Fabiola Yáñez declara por primera vez contra Fernández /AFP

La exprimera dama había presentado el lunes ante la justicia una declaración por escrito en la que aseguró que "los maltratos, hostigamiento, desprecio, agresiones, golpes, resultaban ser una constante" y que sufría "cachetazos casi diarios".

Yáñez, quien tiene un hijo de dos años con Fernández, consignó en el documento que su convivencia con el hoy exmandatario comenzó en 2016.

Aseguró además en el escrito que Fernández ejerció sobre ella "violencia reproductiva" al presionarla para realizarse un aborto ese mismo año.

Hace una semana, Yáñez había denunciado por violencia física y psicológica al expresidente y el jueves se publicaron en la prensa local presuntos chats y fotos en las que se la ve con golpes en el rostro y el brazo.

En su declaración escrita, dio detalles de cómo habrían sido las circunstancias de uno de esos golpes: "Habíamos discutido antes, mucho, como ya era habitual, y como cierre de la discusión me pegó desde su lado de la cama un terrible golpe de puño", relató, y acusó al médico presidencial de encubrir el hecho.

El descargo de Alberto Fernández

Más allá de una eventual presentación ante la justicia, Fernández dio su versión de la acusación. En una entrevista con el diario español El País, publicada este martes, el expresidente negó haber "sido autor de ninguno de estos hechos.

"Estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer", afirmó. "Lo que voy a hacer es esperar, ir a la justicia y que la justicia resuelva", añadió el político de 65 años.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

