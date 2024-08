"Me salvó la vida": El emotivo relato de hombre que no alcanzó a subirse al avión que se estrelló en Brasil

09 ag. 2024 - 17:47 hrs.

Un trágico accidente ocurrió este viernes en la ciudad de Vinhedo, en el estado de São Paulo, Brasil, donde un avión con 62 personas a bordo se estrelló.

Pese a que el accidente aéreo no dejó sobrevivientes, sí existieron personas que lograron salvar su vida al no abordar el mencionado avión por diversos motivos.

Ese fue el caso de Adriano Assis, quien debido a un malentendido en el aeropuerto no logró encontrar la puerta de salida del vuelo, hasta que ya no se permitían más abordajes, por lo que incluso se enfrascó en una discusión con un empleado de la aerolínea a cargo.

“Me salvó la vida”

En conversación con TV Globo, Assis comenzó explicando que "cuando llegué al aeropuerto estaba esperando el vuelo, pero el tablero de llegadas y salidas, y los micrófonos no indicaban nada. Tampoco había nadie en el mostrador de VoePass (Voepass Linhas Aéreas era la aerolínea a cargo del vuelo siniestrado)”.

Captura de video

En la misma línea, aseguró que “alrededor de las 10:40, un empleado de VoePass me dijo que no iba a embarcar más porque ya faltaba menos de una hora para la salida. Incluso discutí con él, pero al final fue eso lo que me salvó la vida”.

Finalmente, Assis reveló que una vez que se enteró del fatal accidente corrió a abrazar al trabajador que le impidió abordar el vuelo. "Él solo cumplía con su trabajo", comentó.

Confirman muerte de las 62 personas que iban a bordo

La alcaldía de Valinhos, que participó de las tareas de asistencia tras la caída de la aeronave en el municipio contiguo de Vinhedo, en el interior del estado de São Paulo, horas después del accidente, confirmó que "no hubo sobrevivientes".

La Policía Militar de Brasil informó a medios locales que el accidente no provocó víctimas en el lugar donde cayó el avión.

