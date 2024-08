OMS en alerta por "una cepa más mortal" de la viruela del mono que se escapa del Congo: Temen pandemia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) está en alerta luego de comprobarse un rápido aumento de una cepa más letal de la viruela del mono y teme una nueva pandemia.

Se trata de la variante Mpox, la cual se escapó del Congo y ha cobrado la vida de 450 personas solo en esa nación africana.

Kenia y Uganda informaron de tres casos, y la secuenciación de los virus ha determinado que se trata de una variante que solo se había detectado antes en el país centroafricano, más letal que la que causó el brote a nivel mundial de 2022, según la prestigiosa revista científica Science.

“La gente es muy móvil en la parte oriental del país (...) Era cuestión de tiempo empezar a ver casos en países vecinos”, lamentó Placide Mbala, epidemiólogo del Instituto Nacional de Investigación Biomédica de RDC.

“Una cepa más mortal de Mpox se propaga a múltiples países africanos” y que “se necesita más financiación y apoyo para una respuesta integral”, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS en su cuenta de X.

As a deadlier strain of #mpox spreads to multiple African countries, @WHO, @AfricaCDC, local governments and partners are further scaling up the response to interrupt disease transmission. But more funding and support for a comprehensive response are needed.



