"Todos se contradicen, todos son sospechosos": Hermano de Loan Peña desconfía de las declaraciones de los involucrados

07 jul. 2024 - 09:46 hrs.

¿Qué pasó?

Ya han pasado 24 días desde que se perdió el rastro de Loan Danilo Peña, niño argentino de 5 años que desapareció el pasado 13 de junio en la localidad de 9 de Julio, en la provincia de Corrientes.

Un enigmático caso que la semana pasada vivió un vuelco cuando la tía del menor, Laudelina Peña, declarara que otros dos tíos del menor lo atropellaron y luego enterraron su cuerpo.

Esta mujer quedó detenida el pasado viernes tras ser acusada de "ocultamiento y sustracción", por lo que el hermano del niño, José Peña, desconfía de todas las declaraciones que han hecho los involucrados.

"Para mí Laudelina tiene una estrategia, miente"

De acuerdo a lo reportado por Todo Noticias (TN), José sostuvo que todos los destinos de la investigación "son puntos clave" y que "todos se contradicen, todos son sospechosos, menos mi abuela y mi papá".

José Peña y Laudelina Peña (Captura TN)

El joven dijo no creer especialmente en el testimonio de su tía Laudelina, asegurando que en los primeros días de búsqueda "me senté a hablar con ella, quería hablar con ella, no me dijo nada, me decía 'capaz le llevó el Pomberito (una especie de duende o espíritu de la cultura guaraní que se encuentra en las zonas rurales), o se fue solo'. Nunca me dijo nada del accidente, no entiendo por qué no me dijo nada".

José señaló que en varias ocasiones su tía dijo que a Loan "se lo había llevado el Pomberito", una figura mítica cuya leyenda circula desde años en el norte argentino y que señala que cuando este "personaje" se enoja "se lleva a los nenes de su casa".

Pero ante esta irrisoria versión, sostuvo que Laudelina oculta algo, le mintió a la familia y a los fiscales que investigan el caso.

"Para mí Laudelina tiene una estrategia, miente y a todos nos mintió, a los medios, a nosotros. Tuvo tiempo para decirnos cosas a nosotros y se fue a Corrientes y dijo eso allá", dijo José.

El joven, además, apuntó contra el esposo de la mujer, Antonio Benítez, también detenido por la desaparición de Loan.

"Yo creo que Laudelina sabe todo, y Benítez también, Ramírez (Daniel, un amigo de Benítez) también estaba en el naranjal, por eso sospecho. Creo que ella miente para proteger a su esposo", cerró.

Todo sobre Argentina