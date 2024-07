"Lo más seguro es que se lo llevaron": Habla papá de Loan Peña y asegura que desconfía de su propia hermana

02 jul. 2024 - 17:00 hrs.

¿Qué pasó?

La desaparición del pequeño Loan Peña mantiene en vilo a las autoridades argentinas, y es que han pasado más 19 días desde que se le perdió el rastro mientras estaba en un almuerzo familiar en la casa de su abuela.

El pasado 29 de junio el caso dio un vuelco luego de que la tía del menor de cinco años, Laudelina Peña, asegurara que el pequeño falleció en un accidente de tránsito protagonizado por dos de los imputados: María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez.

En las horas posteriores fueron apareciendo nuevas pistas. Una de las más recientes es el hallazgo de manchas rojas y hundimientos en los tapabarros y en el parachoques de la camioneta de Pérez, además de cabellos que serán contrastados con muestras de ADN del niño.

Habla papá de Loan

Pérez estuvo junto a Caillava en la reunión familiar. De acuerdo a la inesperada declaración de la tía de Loan, el matrimonio habría atropellado al pequeño y luego habría escondido el cuerpo. La mujer aseguró que estaba siendo amenazada por la pareja y que por eso guardó silencio.

Durante este martes, habló el padre de Loan, José Peña, quien afirmó que no confía en su hermana Laudelina: "Yo no le creo nada. Lo más seguro es que se lo llevaron porque si acá no encontramos ningún rastro, nada".

Peña apuntó a que posiblemente su hermana estaría encubriendo a su marido, Antonio Benítez, tío de Loan y uno de los primeros detenidos, quien fue acusado por su propia hermana de haber vendido al menor.

Las hipótesis

El momento exacto en que Loan se extravió ocurrió cuando salió a buscar naranjas junto con Benítez. De hecho, en una foto del almuerzo, se puede ver al niño comiendo al lado de su padre, junto a varios familiares y amigos de sus tíos. La mayoría de estas personas se encuentran detenidas.

Por el momento hay dos grandes teorías. La primera tiene que ver con este supuesto accidente automovilístico que habría conllevado que se escondiera su cuerpo, mientras que la segunda apunta a que el niño sea víctima de un grupo de trata de personas y que incluso podría haber sido trasladado a Uruguay.