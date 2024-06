"Es inocente": Madre de Nahir Galarza rompe su silencio a seis años de la condena por el crimen de Fernando Pastorizzo

24 jun. 2024 - 17:15 hrs.

Por primera vez desde que su hija fue condenada a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo, la madre de Nahir Galarza rompió su silencio y se refirió al caso que tiene a la joven de 24 años detrás de las rejas.

Transcurrieron casi exactos seis años desde la condena para que Yamila Kroh rememorase el homicidio de su entonces yerno, cometido por Nahir mediante una pistola mientras ambos iban a bordo de una moto, transitando en plena madrugada por un sector de la ciudad de Gualeguaychú, al este de Argentina.

Las declaraciones de la mujer aparecen en los primeros capítulos de la serie "Nahir: el secreto de un crimen", ya disponible en Amazon Prime Video, los mismos en los que la protagonista entrega detalles de su relación con Pastorizzo antes de su muerte.

"Mi hija es inocente"

El crimen del adolescente sucedió en diciembre de 2017; casi siete años más tarde, la progenitora sigue con dudas sobre su participación en el delito de homicidio agravado por el vínculo al que fue condenada.

De izquierda a derecha, Yamila Kroh y su hija Nahir Galarza, durante una jornada del juicio en contra de la asesina (archivo)

"Por supuesto que pienso que mi hija es inocente. Si fue un accidente, si fue lo que fue o lo que dijo o lo que pasó, no sé, yo quiero saber tantas cosas. Necesito entender tantas cosas", expresó la mujer cuyo rostro estaba a oscuras.

Kroh abordó el tema de la pistola con la que Nahir asesinó a Fernando, diciendo que pertenecía a su exmarido, Marcelo Galarza, el padre de la imputada: "Era algo normal en nuestra casa. Él era policía y la dejaba como dejaba sus demás herramientas de trabajo; siempre en un mismo lugar, en un mueble de la casa", declaró Yamila.

El día del asesinato, cabe recordar que ambos jóvenes se reunieron en la casa de Galarza. Después, ella le pidió que la llevara hasta el hogar de su abuela y antes de salir tomó la pistola que reposaba sobre el refrigerador.

Nahir Galarza y Fernando Pastorizzo (archivo)

Ya a bordo de la moto, a mitad del trayecto le disparó dos veces y caminó de regreso a su casa. Como si nada hubiese pasado, a la mañana siguiente le dedicó un posteo en redes sociales, lamentando su fallecimiento: "5 años juntos, peleando, yendo y viniendo, pero siempre con el mismo amor. Te amo para siempre, mi ángel", escribió.

La relación entre la asesina y su víctima no era la mejor, ya que protagonizaban constantes discusiones y malos tratos. Si bien no lo nombra explícitamente en la serie, Yamila reveló un supuesto hecho de violencia contra su hija, el que habría ocurrido antes de la muerte de Fernando.

"No se levantó a comer. Yo me enojé con ella, porque era 25 de diciembre (de 2017). Después me enteré de lo que le había pasado a ella, una tremenda golpiza. Por eso no se había podido levantar de la cama", relató.

"Tuvimos distintas etapas" con Pastorizzo

La protagonista de la producción habla desde el primer capítulo. Además de recordar su infancia y la admiración que sentía hacia padre, la trasandina dijo que "es complicado" caracterizar su relación con Pastorizzo, porque "tuvimos distintas etapas".

"Nos separábamos y estábamos mejor, pero a la vez nos sentíamos mal y por eso volvíamos a hablar. O yo lo veía llorar y me daba mucha tristeza. Me sentía culpable también o terminaba apareciéndose en mi casa, no sé, a las dos de la mañana, porque sabía que todos dormían", relató la condenada.

Nahir Galarza en la serie inspirada en su crimen contra Fernando Pastorizzo (Amazon Prime Video)

Junto con asegurar que Fernando se enojaba cada vez más seguido, tornándose violento con ella, Nahir aseguró haber sido víctima de violencia de género.

"Una vez rompió su propio celular. Después, ya directamente empezaron los golpes hacia mí, me empezó a pegar. Siempre era por lo mismo, o por celos o porque hacía cosas que no le gustaban, o por la ropa que me ponía o porque se enteraba con quién hablaba", detalló.

Todo sobre Sucesos