Vuelco en desaparición del pequeño Loan en Argentina: Surge nueva teoría y tío del menor concentra las sospechas

Ya va más de una semana de la desaparición de Loan Danilo Peña, un menor de solo cinco años de edad cuyo paradero es desconocido desde el 13 de junio en Argentina, cuando supuestamente salió desde la casa de su abuela a buscar naranjas, en el contexto de un almuerzo familiar en la provincia de Corrientes.

Según las autoridades trasandinas, el pequeño recorrió una distancia de 576 metros para llegar a los naranjos. Ese trayecto no lo habría hecho solo, sino en compañía de su tío, Antonio Benítez, y una pareja amiga del adulto.

Estos tres sujetos serían los últimos en ver al niño y actualmente están en prisión preventiva por el delito de abandono de persona. Según declaró Guillermo Barry, uno de los fiscales que lleva el caso, "mientras Loan no aparezca, ellos son los únicos responsables, son las que saben qué fue lo que pasó".

Vuelco en el caso de Loan

Cuando se dio a conocer la desaparición, la primera hipótesis era que Loan se había perdido por su propia cuenta. Sin embargo, a más de una semana de lo ocurrido, la policía tiene la presunción de que el niño fue secuestrado; por lo tanto, comienza a ganar fuerza la teoría de la participación de terceras personas.

Loan Peña tiene 5 años de edad y está desaparecido desde el 13 de junio (archivo)

De acuerdo a lo que informó C5N, la Fiscalía argentina cree que el pequeño fue raptado con la finalidad de trata (prostitución o explotación sexual). "Se harán pruebas con luminol y con perros en los autos de los imputados para detectar rastros del menor", señaló el citado medio.

La hipótesis de secuestro se ve más fortalecida por el hecho de que los tres adultos se han negado a prestar declaraciones. Además, la reconstrucción del caso ha sido posible gracias a testimonios de niños que estuvieron presente en el almuerzo familiar.

Las últimas diligencias dadas a conocer consisten en peritajes a los teléfonos de los participantes de la reunión familiar, incluidos los tres adultos presuntamente involucrados. Junto con ello, la policía hará un barrido telefónico de las antenas ubicadas en la zona, con la intención de detectar un dispositivo que arroje eventuales pistas.

"Se sabe que los propios imputados realizaron llamados. Los tres se llevaron a Loan junto a otros niños a un naranjo a pocos metros de la casa de la abuela y realizaron llamados apenas advirtieron que lo perdieron de vista", consignó C5N.

El especial motivo por el que la familia de Loan duda del tío

Benítez no solo concentra la atención de la policía, sino también las sospechas de la familia de Loan. La tía materna del menor, Lidia, contó el principal motivo por el que dudan de su presunta inocencia.

La última foto de Loan antes de su desaparición. Imagen fue captada durante el almuerzo familiar (Infobae)

Tras ser avisada de la desaparición, ella y su marido salieron en moto a cooperar en la búsqueda: "Cuando veníamos para acá, nos cruzamos con Antonio, que iba sin polera. En ese momento, no me llamó la atención, porque no sabía con quién estuvo el niño. Cuando recapacité a los días, me inquietó el porqué iba sin polera", contó a TN.

Lo más extraño para Lidia es que ella supo que Benítez llevaba una camiseta manga larga cuando salió a buscar al pequeño, pero cuando se lo toparon iba con su torso desnudo.

Cabe consignar que la polera está bajo análisis por parte de la policía, de modo que se puedan encontrar posibles rastros de Loan.

