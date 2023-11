Modelo casi queda sin licencia de conducir porque no reconocieron su rostro: Se sometió a múltiples cirugías estéticas

22 nov. 2023 - 13:45 hrs.

Totalmente distinta luce una modelo brasileña que se ha sometido a varias cirugías plásticas, las que han modificado su apariencia facial y corporal.

La comparación entre su antes y después es tan irreconocible, que la mujer vivió un insólito momento cuando fue a renovar su licencia de conducir en la dirección de tránsito de São Paulo, Brasil.

Resulta que los funcionarios no la reconocieron, por lo que en un principio le negaron el trámite al pensar que se trataba de otra persona.

Cirugías le cambiaron el rostro y cuerpo a la modelo

La protagonista es Denise Rocha, una abogada que se retiró del mundo del Derecho para desempeñarse como modelo en su país.

Una de sus últimas intervenciones fue una cirugía plástica en la que desembolsó 300.000 dólares, lo que en pesos chilenos se traduce a $261.936.000, según el cambio actual.

Instagram @deniserocha.oficial

La mujer de 39 años también se ha sometido a otros procesos estéticos, tales como tratamientos con bótox, relleno y exfoliación de la piel con fenol, rinoplastia y tres operaciones a sus senos, señala NY Post.

Todas estas intervenciones la hacen lucir muy diferente a 2018, año en que sacó su anterior licencia de conducción y en cuyo carnet aparece una fotografía que deja en evidencia los cambio estéticos a los que se sometió.

De izquierda a derecha, la actual y anterior apariencia de Denise Rocha tras las cirugías estéticas (NY Post).

"No creyeron que fuera yo"

En conversación con el sitio para adultos NudePR, la brasileña aseguró que los funcionarios del departamento de tránsito de São Paulo "no creyeron que fuera yo".

Si bien fue un malentendido, Denise se lo tomó de buena manera: "Entiendo su trabajo y sé que realmente necesitan comprobarlo. Fue una situación realmente divertida y no me lo esperaba".

Para que le creyeran que era la misma persona, Rocha les mostró su carnet del Colegio de Abogados de Brasil, logrando acreditar su identidad.

"Nunca imaginé que mis operaciones me harían pasar por esto. Sé que he cambiado, pero que me preguntaran si era yo misma era impensable para mí", concluyó la modelo.

Todo sobre Sucesos