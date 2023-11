Sergio Massa reconoce derrota: "Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo porque es el presidente"

19 nov. 2023 - 20:18 hrs.

¿Qué pasó?

El candidato a la presidencia de Argentina, Sergio Massa, reconoció la derrota ante su contrincante Javier Milei en las votaciones de hoy, domingo 19 de noviembre.

“Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años”, dijo desde su comando.

¿Qué dijo Sergio Massa tras las elecciones en Argentina?

“Esta jornada de hoy ratifica una cosa frente a tanta discusión; la Argentina tiene un sistema democrático, fuerte, sólido, y que además es transparente, que respeta siempre los resultados”, dijo Massa, actual ministro de Economía.

AFP

“Quiero decirles que obviamente los resultados no son los que esperábamos, y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte, porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años”, agregó.

“Lo hice convencido de que lo más importante que tenemos que dejar los y las argentinas esta noche es el mensaje de que la convivencia, el diálogo y el respeto por la paz, frente a tanta violencia y descalificación, es el mejor camino que podemos recorrer”, aseveró.

El candidato a la presidencia siguió hablando, y dijo que “había dos caminos, claramente nosotros elegimos el camino de la defensa del sistema de seguridad en manos del Estado, elegimos promover y defender a lo largo de la campaña el camino de la defensa de la educación y la salud pública como valores centrales, la industria nacional”.

“Los argentinos eligieron otro camino, y desde mañana la responsabilidad, la tarea de dar certezas, de transmitir garantías sobre el funcionamiento político, social y económico de la Argentina es del nuevo presidente electo y esperamos que así lo haga”, declaró.

