Habría intercedido por hombre que iba a morir: El milagro de Mama Antula por el que será proclamada santa

En 2017, un argentino llamado Claudio Perusini estaba en su casa, cuando de repente cayó desmayado. Preocupada, su esposa María Laura llamó inmediatamente a sus dos hijos y juntos acudieron a un hospital público.

Los doctores indicaron a la familia que el paciente había sufrido un accidente cerebrovascular. El diagnóstico era desalentador e incluía un infarto hemorrágico en varias zonas, sepsis, coma profundo y shock séptico resistente con fallo multiorgánico.

Las lesiones cerebrales parecían irreparables. Claudio fue desahuciado y el personal médico instó a sus seres queridos a despedirse de él, ya que le quedaban unas 24 horas de vida.

Sin embargo, Claudio superó ese tiempo y en su segundo día de internación recibió una visita muy especial.

El obispo jesuita Ernesto Giobando, un gran amigo, llegó al lugar con una estampita de Mama Antula y pidió a la familia que rezara pidiendo su recuperación.

¿Quién fue Mama Antula?

María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula, fue la primera mujer nacida, santificada y fallecida en suelo argentino. Dedicó su vida a ayudar a los más postergados, en particular a mujeres y pobres.

En 1905 comenzó el proceso para su beatificación y canonización. En ese entonces, el milagro que se presentó fue el de la Hermana María Rosa Vanina, una religiosa que fue desahuciada tras haber contraído una infección generalizada en el cuerpo.

Sus compañeras de a Santa Casa de Ejercicios Espirituales invocaron a Mama Antula. A los pocos días la mujer recuperó su salud, ese suceso considerado milagroso permitió que en 2016 fuera beatificada durante una multitudinaria ceremonia en Santiago del Estero.

El segundo milagro

María Laura relató que si bien no conocía a Mama Antula, confió en el padre Giobando: "Me dijo que le rezara y ¿cómo no lo iba a hacer? Claudio era mi vida, mi compañero, mi amor, y se estaba muriendo".

Los próximos diez días fueron claves, la condición de Claudio, y aunque el proceso fue largo, poco a poco comenzó a recuperar sus funciones. Esta curación llamó la atención de los médicos, al punto de que el caso llegó hasta el Vaticano.

Desde ese momento se inició una investigación para comprobar que se trataba de una curación milagrosa por intercesión de Mama Antula, dicho análisis concluyó con resultados positivos el pasado 24 de octubre.

El matrimonio manifestó su emoción luego de que el Papa Francisco reconociera la curación de Claudio como un milagro. "Creo que Mamá Antula se involucró y que Claudio fue obediente a todas las órdenes médicas, pedidos y cosas que debía hacer, porque la pasamos muy mal", aseguró María Laura.

