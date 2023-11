"No estoy bien": Papa Francisco no pudo leer discurso debido a su estado de salud

06 nov. 2023 - 12:15 hrs.

¿Qué pasó?

El papa Francisco explicó las razones que lo llevaron a evitar leer un discurso que tenía preparado para recibir a miembros de la Conferencia de rabinos europeos este lunes en el Vaticano.

Con tono de voz cansado y ronco, el sumo pontífice entregó las razones que lo llevaron a no dar el discurso.

"No estoy bien de salud"

"Buenos días, os saludo a todos y os doy la bienvenida. Gracias por esta visita que tanto me gusta, pero sucede que no estoy bien de salud y por eso prefiero no leer el discurso, sino dároslo y que vosotros lo llevéis", explicó el papa.

Luego de sus palabras, el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, entregó más detalles sobre el estado del sumo pontífice.

Los detalles del estado de salud del papa Francisco

El papa Francisco "está un poco resfriado", pero "sus actividades continúan regularmente", señaló según consignó 20 Minutos.

Bruni también precisó que él "tenía el deseo de saludar individualmente a los rabinos europeos y para ello pronunció el discurso".

Pese a su estado de salud, el papa no canceló su agenda, por lo que esta jornada se mantiene la celebración del encuentro con cerca de 7.000 niños de todo el mundo en el Vaticano.

