"Empecé a tener envidia de los que están muertos": Palestino entrega detalles de lo que enfrentan los civiles en Gaza

14 oct. 2023 - 12:25 hrs.

¿Qué pasó?

En entrevista con Meganoticias Alerta, la mañana de este sábado, el ciudadano palestino, Kayed Hammad, entregó detalles respecto a las vicisitudes que actualmente tienen que enfrentar los civiles que se encuentran en Gaza.

Lo anterior, luego de que la población de la franja se está quedando sin agua ni comida (además de no tener electricidad), debido al "asedio total" impuesto por Israel.

¿Cómo es la actualidad en Gaza?

Hammad comenzó explicando que "estamos sin luz, sin agua, sin servicio de sanidad, a pesar de todo eso, y lo peor de todo, es que (los israelíes) nos están expulsando de nuestras casas".

"Hay muchos muertos que están bajo escombros que ya han empezado a oler mal después de tanto tiempo, porque no tenemos suficientes herramientas para quitar escombros, no hay suficientes bomberos, encima, el sistema sanitario se ha caído y eso va a generar enfermedades y más muertes que solo por las bombas", agregó.

Además, recalcó que "lo que más duele es el silencio internacional de lo que Israel está haciendo contra nosotros", y detalló que no le queda "casi nada" de agua ni comida. "Ayer he comido una vez, (no comía desde hace dos días) un trozo de pan y dos trozos de chocolate que he encontrado, y agua potable no hay", sostuvo.

"Israel no permite que entre ayuda humanitaria para la gente, ni medicamento, ni comida, nos están matando. La Franja de Gaza es prácticamente una cárcel al aire libre", subrayó.

Finalmente, aseguró que se quedará en Gaza aunque su "destino sea la muerte", y que ha "llegado a un momento, viendo todo lo que está pasando, que ya empecé a tener envidia de los que están muertos".

