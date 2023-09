Estudiante murió apuñalada mientras defendía a su amiga de expareja en el Reino Unido

28 sept. 2023 - 16:45 hrs.

Lo que parecía un acto de reconciliación amorosa entre una pareja terminó de manera fatal en Reino Unido. Una estudiante de 15 años fue asesinada a puñaladas por un adolescente que pretendía regalarle flores y una carta a su exnovia, una amiga de la víctima.

El crimen ocurrió apenas se bajaron del bus que los trasladaba a la escuela, cuando el atacante se acercó a su otrora pareja para entregarle los obsequios. Lejos de mejorar la relación, ambos protagonizaron una discusión cuya violencia escaló rápidamente.

Ir a la siguiente nota

Murió defendiendo a su amiga

Al ver que el sujeto de 17 años sacó un cuchillo, Elianne Andam interfirió para defender a su compañera, la que no deseaba volver con su expololo. De hecho, portaba una bolsa con artículos que le quería devolver tras haber terminado con él.

Defender a su amiga resultó fatal para la quinceañera, porque recibió las puñaladas del antisocial en su cuello y pecho. Tras desplomarse en el suelo, recibió la asistencia de varios testigos en medio de gritos y desesperación.

Elianne iba a la escuela cuando fue apuñalada (The Sun)

"Había un montón de personas que acababan de bajar del autobús. Dos de las amigas de la joven salieron y estaban tratando de correr hacia ella. Algunas personas y yo intentamos detenerlas y ellas simplemente gritaban: '¿¡Mi amiga está muerta!? ¡Ella es mi mejor amiga!'", relató un testigo a la prensa británica.

Un trabajador de seguridad que también presenció el ataque dijo que Elianne "parecía no querer que la expareja de su amiga se acercara" y que la situación lo dejó en shock: "Me estremecí. Terminé de trabajar y no podía dormir".

Familia quedó desgarrada con el asesinato

Un vocero de la familia Andam declaró públicamente que "nuestros corazones están destrozados por la muerte sin sentido de nuestra hija. Elianne fue la luz de nuestras vidas. Era brillante y divertida, tenía muchos amigos que la adoraban".

“Tenía solo 15 años y toda su vida por delante, con esperanzas y sueños para el futuro. Todos esos anhelos ahora se han hecho añicos. Nuestras vidas se han desmoronado, junto con la de nuestra familia en general", se agregó.

El presunto ramo de flores que portaba el atacante para su exnovia, manchado con la sangre de la víctima (The Sun)

Por su parte, una tía de la joven exclamó que su sobrina "tenía un futuro brillante por delante. Estamos devastados por esto, es una tragedia y lo peor que le ha pasado a la familia".

"Es una gran familia y todos nos hemos unido por mi hermana (la madre de la víctima), nos apoyamos unos a otros. No podemos comprender la angustia de las últimas 24 horas", señaló.

Amigos, compañeros de clases y cercanos a Elianne organizaron un emotivo homenaje que consistió en dejar ramos de flores y escritos de condolencias en el lugar donde ocurrió el crimen.

"Descansa en paz, pequeña princesa. Muy triste de que te hayan arrebatado la vida tan tempranamente. Has tocado mi alma", decía una carta depositada en el sitio.

La carta de condolencias que dejaron en el lugar donde murió Elianne (The Sun)

Después de apuñalar a la estudiante, el adolescente huyó corriendo para evitar ser capturado. Pero la policía lo encontró a ocho kilómetros de donde fue el apuñalamiento, a bordo de un tranvía.