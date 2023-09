Una bisabuela de 92 años finalmente va a la escuela y aprende a leer en la India

Una bisabuela india de 92 años aprendió a leer y escribir después de ir por primera vez a la escuela, inspirando a otros a seguir su ejemplo, informaron el miércoles autoridades y medios locales.

Se trata de Salima Khan, nacida alrededor de 1931 y casada a los 14 años, soñó toda su vida con poder leer y escribir.

Originaria de Bulandshahr en el estado norteño de Uttar Pradesh, Khan indicó que en su infancia no había escuelas para niñas en su aldea.

Pero hace seis meses comenzó a estudiar junto a alumnos ocho décadas más jóvenes, y va a clases junto a la esposa de su nieto.

'Khan chachi' learns to read at 92, inspires a village in UP's Bulandshahr



Salima has completed six months of education and is able to read and write. Her video, counting from one to 100, is making waves on social media. https://t.co/sEKRaNy0Rg pic.twitter.com/LNTrPmOaEA